Far Cry 5 gratuit sur PC via Uplay du 29 au 31 mai

Ubisoft® annonce que Far Cry 5 sera gratuit sur PC via Uplay du 29 mai à 15h au 31 mai à 18h. Les joueurs bénéficieront d’un accès illimité au contenu du jeu de base le temps du week-end gratuit et pourront jouer en coopération avec d’autres détenteurs de Far Cry 5.

Les nouveaux joueurs peuvent commencer à pré-télécharger le jeu dès aujourd’hui, mercredi 27 mai, à partir de 19h sur PC via Uplay.

En parallèle de ce week-end gratuit, des réductions pouvant aller jusqu’à 75% seront appliquées sur toutes les éditions Standard et Gold des jeux Far Cry sur PC, jusqu’au 2 juin sur l’Ubisoft Store. Par ailleurs, les joueurs qui décideront d’acheter le jeu pendant le week-end gratuit pourront conserver leur progression. Ils ont la possibilité de s’inscrire au week-end gratuit, de pré-télécharger le jeu et d’en savoir davantage sur l’offre ici.

Far Cry 5 fait voyager les joueurs aux États-Unis, dans une région inspirée du Montana, où ils peuvent arpenter en toute liberté ce monde si paisible en apparence et pourtant ô combien détraqué, alors qu’ils incarnent le nouveau shérif de la ville fictive de Hope County. Les joueurs comprennent rapidement que leur arrivée ne fait qu’accélérer l’organisation d’un coup d’État que prépare depuis des années un culte de fanatiques survivalistes appelé le Projet Eden’s Gate. Assiégés et coupés du reste du monde, les joueurs doivent faire obstacle au culte et incarner la résistance qui permettra de libérer les habitants de Hope County.