Final Fantasy XI Online rencontre Final Fantasy XIV Online dans l’événement Rhapsodies de Vana’diel

L’événement collaboratif « Rhapsodies de Vana’diel, souvenirs d’un passé étranger » revient en Éorzéa aujourd’hui, et fait se rencontrer les mondes de FINAL FANTASY® XIV Online et FINAL FANTASY XI Online pour une durée limitée.

À partir d’aujourd’hui jusqu’au 22 juin, les joueurs de FINAL FANTASY XIV Online qui participent à l’événement « Rhapsodies de Vana’diel, souvenirs d’un passé étranger » devront aider Remumu, journaliste au Limséen averti sur la piste de son prochain scoop, qui a besoin de protection lors de son enquête. Cet événement permet de débloquer l’armure exclusive que porte Iroha, la célèbre héroïne de FINAL FANTASY XI Online.

L’armure complète est constituée des éléments suivants :

Hachigane Amatsu

Tôgi Amatsu

Tekkô Amatsu

Haidate Amatsu

Sune-ate Amatsu

La quête « Rhapsodies de Vana’diel » est disponible au Tillac à Limsa Lominsa, où les joueurs devront parler à Remumu pour la démarrer. Veuillez noter que ceux qui ont déjà terminé ce contenu ne pourront pas y accéder à nouveau.

Plus d’informations ici : https://fr.finalfantasyxiv.com/lodestone/special/2020/The_Maidens_Rhapsody/

Pour les fans de FINAL FANTASY XIV en mal d’aventures, la série des FINAL FANTASY XIV Fan Festivals revient en Amérique du nord, au Japon et en Europe en 2020 et 2021. Une bande-annonce est disponible ici : https://youtu.be/OGpQ0NUKCSk

Pour plus d’informations sur les dates et endroits des Fan Festivals, veuillez visiter : https://fanfest.finalfantasyxiv.com.

Les fans sont également invités à regarder les sept épisodes de la série ‘The Creation of FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers’. Elles jettent un regard sur les coulisses du développement de FINAL FANTASY XIV Online, et donnent la parole à des développeurs-clés pour expliquer comment ils ont créé le MMORPG à succès. Toute la série est disponible sur YouTube ici : http://sqex.to/gF6D6

L’essai gratuit de FINAL FANTASY XIV Online permet aux nouveaux joueurs d’accéder à tout le contenu disponible jusqu’au niveau 35, de créer jusqu’à 8 personnages et d’essayer les différentes races, classes et jobs sans limite de temps. Les futurs joueurs qui voudraient tester l’essai gratuit peuvent s’inscrire ici : https://freetrial.finalfantasyxiv.com/fr/

FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers est la troisième extension de FANTASY XIV Online et a été acclamée par la critique et les fans depuis sa sortie en juillet 2019. Avec des décors à couper le souffle, les jobs de danseur et de pistosabreur, les races jouables des Hrothgars et des Viéras, le système d’adjuration et bien plus, FINAL FANTASY XIV: Shadowbringers offre aux joueurs débutants comme aux vétérans des centaines d’heures de contenu à explorer.

FINAL FANTASY XI est un jeu de rôle en ligne établi dans l’univers de FINAL FANTASY. Combattez, explorez, discutez et échangez à travers missions, quêtes et intrigues ! Jouez avec vos amis ou joignez-vous aux aventuriers que vous rencontrerez au cours de vos voyages. Quelque soit la voie que vous choisirez, avec FINAL FANTASY XI les possibilités sont sans fin.