Révélez vos talents de vidéaste : avec l’appareil photo Vlog ZV-1, conçu pour le vlogging, et le caméscope 4K compact FDR-AX43

L’appareil Vlog ZV-1 présente un nouveau concept répondant précisément aux besoins des créateurs de contenu vidéo et l’AX43 est une nouvelle caméra Handycam 4K compacte dotée d’une stabilisation d’image haute technologie.

Appareil Vlog ZV-1

Sony présente aujourd’hui son nouvel appareil Vlog de poche ZV-1 (ci-après dénommé ZV-1) – une solution « tout-en-un », légère et compacte. Entièrement pensé pour les créateurs de contenu et les vloggeurs, le ZV-1 combine des fonctions faciles d’usage avec une technologie d’imagerie sans compromis pour offrir un outil parfait quel que soit le niveau d’expertise de son utilisateur.

Selon Yann Salmon Legagneur, directeur marketing produit de la division imagerie numérique de Sony Europe : « Le nouveau ZV-1 de Sony a été spécialement conçu pour répondre aux besoins et aux exigences des réalisateurs d’aujourd’hui. Cet appareil photo est le fruit des retours d’information directs de notre vaste communauté refusant d’accepter les compromis de produits hybrides. Nous avons donc mis au point ce nouveau modèle pour ceux qui placent la création de contenu en tête de leurs priorités. D’une conception innovante, il embarque des technologies, paramètres et modes nouveaux permettant une création de contenu inédite. Le ZV-1 a pour objectif de magnifier chaque sujet en toutes circonstances et chaque fonctionnalité est optimisée pour les tournages quotidiens de tous les vloggeurs ».

Le ZV-1 est en effet équipé d’un capteur d’images CMOS Exmor RS empilé de type 1.0 avec puce DRAM et d’un objectif à grande ouverture 24-70 mm[i] F1.8-2.8 ZEISS Vario-Sonnar T* offrant un magnifique bokeh (flou d’arrière-plan) pour détacher le sujet de l’arrière-plan. De plus, la MAP automatique signée Sony permet à l’appareil photo de se verrouiller sur le sujet et de le suivre avec une précision et une rapidité remarquables. Le ZV-1 intègre également la dernière génération de processeur d’images BIONZ X pour garantir une qualité d’image supérieure grâce à des images haute résolution et un faible bruit. Il associe cette technologie d’imagerie exceptionnelle avec des options audio de haute qualité et polyvalentes. Le ZV-1 est le premier compact Sony doté d’un écran LCD tactile et orientable latéralement ce qui aide à composer des prises de vue face-caméra tout en connectant des accessoires audios externes. Enfin, pour satisfaire tous les besoins vidéo, le ZV-1 embarque des fonctions vidéo avancées comme l’enregistrement 4K[ii] et la stabilisation d’image.

La réponse aux besoins des créateurs de contenus d’aujourd’hui

Changez rapidement le Bokeh (deux modes)

Le ZV-1 simplifie le passage entre deux niveaux de flou d’arrière plan (bokeh) pendant l’enregistrement. Grâce au nouveau bouton Bokeh Switch, il est en effet possible de régler rapidement l’ouverture optique et le flou d’arrière-plan sans perdre la mise au point sur le sujet. Situé sur le dessus de l’appareil, ce bouton facilement accessible permet de réaliser simplement des prises de vue.

Le ZV-1 facilite plus que jamais l’enregistrement de tests produits et d’autres contenus vidéo de ce genre. Grâce au nouveau réglage de Présentation Produit, fini le temps où il fallait placer sa main derrière un objet pour forcer la mise au point. Cette fonction permet des transitions rapides et fluides entre le visage du sujet et l’objet placé devant l’objectif.

Inspiré de la technologie de pointe développée pour les appareils photo des séries α (Alpha) et RX , ce nouvel appareil photo compact comprend une mise au point (AF) avancée lui permettant de verrouiller les sujets et de les suivre avec précision et rapidité pendant l’enregistrement. Pour conserver la mise au point sur les sujets visés dans des environnements complexes, la mise au pointEye AF en temps réel[iii] et le suivi en temps réel pour la vidéo permettent au ZV-1 de rester verrouillé sur l’œil ou le visage du sujet ou de passer de manière transparente d’un sujet à l’autre tout en contrôlant, au besoin, la vitesse de la MAP et la sensibilité.

Les changements d’éclairage extrêmes, comme le passage abrupt d’un endroit lumineux à l’ombre, ne posent aucun problème au ZV-1 grâce à sa nouvelle fonction d’exposition automatique (AE) avec priorité au visage. Cette fonction détecte et donne la priorité au visage du sujet et ajuste l’exposition pour s’assurer que le visage profite d’une luminosité idéale dans n’importe quel environnement. Cette technologie d’exposition automatique supprime également un changement brusque d’exposition si le sujet se détourne rapidement du cadre pour éliminer les images inopinément brûlées ou extrêmement assombries.

Affichant une reproduction des couleurs repensée, le ZV-1 optimise le rendu des teints de peau. Pour souligner davantage le visage du sujet, notamment pour les enregistrements face-caméra, le ZV-1 crée un teint lisse et naturel, tout en préservant la netteté de la bouche et des yeux, en vidéo comme en photo.

Les contenus de haute qualité dépendent aussi de la clarté et de l’excellence de leur son et, grâce à la fiabilité et la polyvalence de ses options audio, le ZV-1 se présente comme l’appareil de la situation. Le ZV-1 est ainsi équipé du tout nouveau micro directionnel à trois capsules de Sony dédié à la capture audio directionnelle et frontale afin d’assurer un enregistrement clair de la voix du sujet tout en minimisant le bruit de fond, en particulier en mode face-caméra. Clairement polyvalent, le ZV-1 offre une grande flexibilité grâce à sa prise micro standard de 35 mm (3,5 mm) et sa griffe multi-interface (Multi Interface Shoe– MI shoe) permettant de connecter facilement une large gamme de microphones externes. Le ZV-1 est également livré avec une bonnette anti-vent[iv] à monter sur sa griffe pour minimiser les interférences dues au vent.

Le ZV-1 a été pensé pour les créateurs de contenu et les vloggeurs. Cet appareil photo miniature et léger (environ 294 g / 105,5 x 60,0 x 43,5 mm) est le premier compact Sony doté d’un écran LCD orientable à ouverture latérale, une fonctionnalité très pratique pour les créateurs puisqu’elle facilite le montage de micros externes supplémentaires sur la griffe sans autre support de fixation.

Grâce à son grip ergonomique et à un gros bouton REC situé sur le dessus de l’appareil photo pour accéder rapidement à l’enregistrement vidéo, le ZV-1 se manipule facilement d’une seule main. Détail pratique supplémentaire, un voyant d’enregistrement situé à l’avant de l’appareil indique si un enregistrement vidéo est en cours.

Le ZV-1 comprend également des avancées majeures en matière de stabilisation de l’image pour garantir la stabilité des vidéos, même à main levée et en marchant. Lors de l’enregistrement en HD (mode actif), les méthodes de stabilisation optique et électronique sont combinées pour réduire les tremblements jusqu’à 11 fois[v] par rapport au SteadyShotstandard. Pour l’enregistrement de vidéos 4K avec le stabilisteur optique SteadyShot (mode actif), l’effet de stabilisation est jusqu’à 8 fois supérieur[vi] à celui du SteadyShot standard. Associé à la poignée sans fil GP-VPT2BT, le ZV-1 offre un gain de stabilité et de confort.

Caractéristiques audiovisuelles exemplaires

Malgré son format compact, il intègre une multitude de fonctions de tournage de niveau professionnel dont les suivantes :

-Enregistrement de films en 4K avec lecture de tous les pixels et sans regroupement de pixels avec le codec XAVC Sà haut débit ;[vii]

-Entrée microphone standard 3,5 mm ;

-Formats Hybrid Log-Gamma (HDR)[viii] / S-Gamut3.Cine / S-Log3, S-Gamut3 / S-Log3 ;

-Prise de vue à intervalles[ix] pour de magnifiques vidéos en accéléré ;[x]

-Enregistrement en super ralenti[xi] jusqu’à 1000 images par seconde ;[xii]

-Compatibilité avec l’application mobile Movie Edit add-on[xiii] de Imaging Edge pour la stabilisation de l’image[xiv] et la modification des rapports d’aspect des Stories à la une d’Instagram.

Diffusion en direct avec le ZV-1

Transformez le ZV-1 en webcam en le connectant à un PC[xv] via USB : les créateurs de contenu peuvent ainsi interagir en temps réel avec leurs fans tout en utilisant la technologie d’imagerie avancée et les caractéristiques uniques du ZV-1. Ce nouveau logiciel pour PC de Sony sera disponible en juillet 2020.

Prix et disponibilité

L’appareil photo Vlog ZV-1 sera disponible en Europe en juin 2020, au prix d’environ 880 CHF.

Pour plus de détails sur le produit ZV-1, veuillez consulter le site :

https://www.sony.ch/fr/electronics/appareils-photo-cyber-shot-compacts/zv-1

FDR-AX43

Sony annonce également l’arrivée d’un nouveau caméscope Handycam 4K[xvi] doté de la technologie de stabilisation optique SteadyShot équilibrée, un mécanisme flottant du bloc image (Lentilles plus capteur) intégré plébiscité qui permet de capturer des vidéos fluides, naturelles et de haute qualité. Le FDR-AX43a été développé pour les créateurs de contenu et les vloggers désireux de produire des vidéos de qualité à l’épreuve du temps.

Le FDR-AX43 tire parti de certaines des technologies d’imagerie Sony les plus évoluées comme :

-Le stabilisateur optique SteadyShot équilibré doté d’un mécanisme de stabilisation flottant unique assurant des images fluides en mouvement (marche et course) ou plein zoom ;

-L’objectif ZEISS Vario-Sonnar T* grand angle de 26,8 mm[xvii] ;

-Les zooms optique 20x et Clear Image 30x en 4K / 40x en HD[xviii] ;

-Le capteur d’images[xix] CMOS Exmor R de type 1/2,5 et le moteur de traitement d’images BIONZ X offrant une excellente qualité d’image, même par faible luminosité ;

-L’enregistrement haut débit (100 Mbits/s en XAVC S™ 4K, 50 Mbits/s en XAVC S HD)[xx] ;

-Mise au point automatique intelligente et rapide pour une capture rapide et précise du sujet ;

-Nouvelle structure de prise de son comprenant trois capsules microphoniques pour un son de qualité supérieure[xxi] ;

-Écran basculable pour la réalisation de vidéos selfies ;

-Autonomie longue durée (jusqu’à 235 minutes d’enregistrement continu assurées par la batterie fournie) et alimentation par adaptateur secteur ;

-Nouveau logiciel Highlight Movie Maker pour monter des courts métrages[xxii] directement sur le caméscope en résolution 4K ou HD ; aucune post-production nécessaire pour partager facilement des vidéos MP4 sur les réseaux sociaux à l’aide d’un Smartphone.

Prix et disponibilité

Le FDR-AX43 sera disponible en Europe en Juillet 2020, à un prix d’environ 750 CHF.

Vous trouverez toutes les caractéristiques de ce produit ici.



__________________________________

[i] Angle de vue (équivalent 35 mm)

[ii] 4K (QFHD : 3840×2160)

[iii] L’Eye AF en temps réel pour les animaux n’est pas disponible avec l’enregistrement vidéo.

[iv] L’entrée audio se fait par le micro interne de l’appareil photo mais, une fois montée sur le micro, la bonnette anti-vent permet de supprimer le bruit du vent.

[v] Angle de stabilisation de l’image à l’extrémité grand-angle de la plage de zoom, mode actif.

[vi] Angle de stabilisation de l’image à l’extrémité grand-angle de la plage de zoom, mode actif.

[vii] Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est nécessaire pour enregistrer des vidéos au format XAVC S. Une carte SDHC/SDXC UHS-I (U3) est nécessaire pour les enregistrements 100 Mbits/s.

[viii] Connectez ce produit à un téléviseur Sony compatible HDR (HLG) via un câble USB pour afficher les films HDR (HLG).

[ix] Le Wi-Fi n’est pas opérationnel pendant les prises de vue à intervalles.

[x] La création de films en accéléré est possible sur un PC.

[xi] L’enregistrement audio n’est pas disponible. Une carte mémoire SDHC/SDXC de classe 10 ou supérieure est nécessaire.

[xii] En mode PAL. Le menu permet de basculer entre les modes NTSC et PAL.

[xiii] Veuillez utiliser la version la plus récente.

[xiv] Nécessite l’application Imaging Edge Mobile.

[xv] Windows® 10

[xvi] 3840 x 2160.

[xvii] Equivalent 35 mm, 16:9. Lorsque la fonction « SteadyShot » est réglée sur « Standard » ou « Off ».

[xviii] Lorsque la fonction « SteadyShot » est réglée en mode « Actif » ou « Actif Intelligent ».

[xix] Rapport d’aspect de 16:9.

[xx] Nécessite une carte mémoire SDXC/SDHC de classe 10 ou supérieure pour l’enregistrement XAVC S 4K 60 Mbits/s et XAVC S HD 50 Mbits/s, et une carte mémoire SDHC/SDXC UHS-I U3 ou supérieure pour l’enregistrement XAVC S 4K 100 Mbits/s.

[xxi] La vidéo est en mode AVCHD pour un enregistrement 5.1 canaux.

[xxii] Lorsque le double enregistrement vidéo est activé. La résolution vidéo est de 1280 x 720 mp4.