Logitech G et McLaren annoncent le Logitech McLaren G Challenge 2020

La compétition de simracing verra s’affronter des fans de gaming et de course automobile du monde entier sur le jeu Project CARS 2.

Suite au succès des précédentes épreuves de simracing du « Logitech G Challenge », Logitech G, une filiale de Logitech et pionnière dans le domaine des technologies et de l’équipement de gaming, s’associe avec McLaren, une marque impliquée dans la technologie et la course, et créatrice de voitures de sport et de « supercars » luxueuses et de haute performance, pour annoncer aujourd’hui le lancement de la 3e compétition annuelle du G Challenge : le Logitech McLaren G Challenge 2020.

« Au cours des derniers mois, nous avons assisté à une explosion du simracing, » explique Jim Hoey, Responsable du G Challenge chez Logitech G. « Il est clair que la frontière entre la course automobile et le simracing est de plus en plus fine. Maintenant, plus que jamais, tout le monde, partout, peut avoir accès à une expérience de simracing incroyable. » Le Logitech McLaren G Challenge 2020 est l’occasion de passer à la vitesse supérieure. Cette saison a été étendue afin de proposer encore plus de courses chargées d’adrénaline et les pilotes s’affronteront pour tenter d’obtenir des prix encore plus importants. Il nous tarde de donner le signal de départ. »



Cette année, les enjeux du G Challenge ont été revus à la hausse. Le vainqueur gagnera un voyage de quatre jours à Londres, tous frais payés, où il pourra découvrir les coulisses de McLaren et notamment visiter le McLaren Technology Centre, bénéficier de conseils de Lando Norris, pilote de course de renommée mondiale, conduire une supercar McLaren et assister en tant que VIP au Grand Prix de Grande-Bretagne de F1® 2021.



« Nous sommes ravis de participer au Logitech McLaren G Challenge 2020, une nouvelle étape importante dans notre partenariat fructueux avec Logitech G, » se félicite Mark Waller, directeur responsable des ventes & du marketing chez McLaren Racing. « Le G Challenge donne à McLaren et à Logitech G une excellente opportunité de rester connectés à leurs fans et il permettra à encore plus de joueurs du monde entier de partager leur passion pour la course automobile et de mettre à l’épreuve leurs compétences de pilotage. »



Les courses du Logitech McLaren G Challenge ont été réparties en quatre divisions régionales (Amérique du Nord, Amérique Latine, Europe et Asie-Pacifique) qui organiseront chacune des épreuves de qualification et/ou des épreuves « wildcards » tout au long de l’été 2020. Les vainqueurs de ces épreuves s’affronteront ensuite lors des finales régionales de leur division et les trois meilleurs pilotes de chaque division gagneront une place pour la grande finale mondiale.

Les épreuves qualificatives, les épreuves wildcards et les finales régionales se dérouleront toutes sur le jeu Project CARS 2. Chaque finaliste régional gagnera une place pour la grande finale ainsi qu’un voyage avec un invité pour se rendre sur le lieu de cette compétition.



« Voilà trois ans que nous collaborons avec Logitech sur le G Challenge et nous sommes impatients de lancer le signal de départ, » s’enthousiasme Joe Barron, responsable du marketing et de l’Esport chez Slightly Mad Studios. « Les courses des années précédentes ont été épiques et se sont jouées dans un mouchoir de poche. Elles nous ont également permis de découvrir de nouveaux talents au sein de la communauté de la course automobile en e-sport. L’édition 2020 mettra en compétition de nouveaux venus et des noms réputés et, avec un tel prix à la clé, nous n’avons aucun doute sur la motivation des différents participants. »



Vous pensez être à la hauteur ? Il vous suffit de vous inscrire aux épreuves de qualification en ligne dès maintenant, sur www.logitechgchallenge.com Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre blog.