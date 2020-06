La date de sortie du DLC d’OUTWARD est confirmée

Partager Facebook

Deep Silver et Nine Dots Studio ont confirmé aujourd’hui que “The Soroboreans”, le très attendu premier DLC de leur très apprécié OUTWARD, sera disponible sur PC le 16 juin, et arrivera sur consoles (PlayStation 4 & Xbox One) le 7 juillet.

Il est temps d’attraper son sac à dos, là où vous l’avez laissé pour la dernière fois, et de s’aventurer dans ce DLC percutant, aussi riche en nouveau contenu que dangereux !

Bien des choses vous attendent ; de nouvelles compétences, de nouveaux ennemis, la Corruption, les enchantements, les altérations d’états et plus encore!

Caractéristiques de «The Soroboreans»:

La corruption :

Avec « The Soroboreans», la faim, la déshydratation, le froid, ou bien encore la perte de votre sac à dos, ne sont que des broutilles comparées à ce qu’il vous attend. En effet, une nouvelle menace voit le jour avec ce DLC : la corruption. Désormais, votre personnage peut être corrompu. Apprenez à gérer les différents niveaux de corruption qui vous affectent, ou bien vous rencontrerez une fin tragique. Le monde est à présent plus effrayant qu’il ne l’a jamais été !

Les enchantements :

Grâce au tout nouveau système d’enchantement, vos armes et bibelots peuvent maintenant être améliorés !

De nouvelles capacités et des effets de statut :

De nouvelles capacités et des effets de statut sont introduits pour votre personnage via « The Soroboreans ». Cela ajoute une nouvelle dimension au jeu et peut complétement changer votre façon de jouer. Il est peut-être temps de créer un nouveau personnage, non ?