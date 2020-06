Spamflix, la plateforme de streaming pour les films cultes et rares est maintenant disponible avec les apps pour iOS, Android, compatibles AirPlay et Chromecast

Partager Facebook

SPAMFLIX, la plateforme de Vidéo à la Demande pour films cultes et rares est maintenant disponible sur mobile et TV. À partir d’aujourd’hui, le catalogue de +60 films peux être loué et streamé avec l’app Spamflix (iOS, Android, AirPlay et Chromecast).

Spamflix a été fondé en 2018 par Markus Duffner, chef de projet First Look et Match Me au Festival international du film de Locarno, et Julia Duarte, ancienne productrice du Festival international du film de São Paulo. Présenté comme le Netflix pour les fans de films cultes par GEEK SPIN et honoré par Forbes, le répertoire de Spamflix est rempli de titres de genre difficile à trouver, dont plusieurs ont été acclamés dans le circuit des festivals sans avoir fait l’objet d’une distribution marquante.

Une mine d’or pour les amateurs de films cultes avec une spécialité axée sur la comédie noire et animation pour adultes, la nouvelle app facilite plus que jamais la navigation et stream de films. Spamflix ne fonctionne pas sur la base d’un abonnement mensuel. Les utilisateurs peuvent louer des films à l’unité pendant 72 heures pour un montant d’environ 4 CHF ou acquérir plusieurs titres dans le cadre de Film Packs, une offre promotionnelle à prix réduit jusqu’au 31 mai.

« Avec les apps nous voulons atteindre un plus grand public sur une variété d’appareils, tout cela avec le même catalogue et la même ligne éditoriale que Spamflix. » déclare Markus Duffner, cofondateur de Spamflix. « Lorsque nous planifions tout cela il y a quelques mois, nous ne pouvions pas connaître la situation mondiale actuelle. Nous espérons que la sortie de notre application rendra les journées plus agréables à ceux qui ne peuvent pas encore sortir. »

La vaste collection de Spamflix qui comprend des catégories comme Comédie Noire, Crime, Nonsense, WTF Did I Just Watch ? et l’étiquette opportune #staythefuckhome, contient des succès de festivals tels que Good Manners par Juliana Rojas et Marco Dutra (meilleurs réalisateurs à Locarno 2017 + sélectionné de L’Étrange Festival) et des films de réalisateurs cultes comme Alex Cox et Denis Côté (chacun avec sa propre rétrospective), Sion Sono, Quentin Dupieux, Peter Strickland, Davide Manuli, Yeon Sang-ho et Hitoshi Matsumoto.

Les Garçons sauvages – Bertrand Mandico



Parmi les récents ajouts figurent Berberian Sound Studio de Peter Strickland(nominé au Léopard d’or de Locarno et prix spécial du jury et de la critique internationale de Gérardmer), le culte classique Straight to Hell Returns d’Alex Cox, le favori des festivals For Some Inexplicable Reason de Gábor Reisz, le mockumentary d’Alberto Caviglia Burning Love, le J-Horror mutant Mimicry Freaks de Shugo Fujii, le lauréat de la Semaine de la Critique de Cannes 2018Diamantino réalisé par Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt, la comédie culte Portugaise Bruno Aleixo’s Film de João Moreira et Pedro Santo et le Sci-fi dystopique Ethiopien Crumbs de Miguel Llansó.

Diamantino – Gabriel Abrantes et Daniel Schmidt



Parmi les titres à venir, on retrouve Neurotic Quest for Serenity réalisé parTeodoroPoppovicPaulinhoCaruso (21/05), In the Crosswind de Martti Helde (juin), Thee Wreckers Tetralogy de Rosto (juillet), Occidental de Neïl Beloufa (août), une retrospective du réalisateur Veit Helmer, The Aerial deEstebanSapir (Argentine) et le film fantastique Cosmic Candy (sélectionné au Fantastic Fest et Sitges 2019), le premier long-métrage de Rinio Dragasaki(septembre).

Wrong Cops – Quentin Dupieux



Spamflix est également fier de proposer des programmes de courts-métrages issus de festivals partenaires (dont le NIFFF). Actuellement, le catalogue comprend aussi le Fantasia Shorts Programme 2019, une collection de courts-métrages québécois issus du réputé festival du genre de Montréal, et le Trieste Science + Fiction Shorts Programme (une collection de courts-métrages italiens de science-fiction). Les prochaines sorties incluent des courts-métrages du Festival du film d’horreur de Brooklyn (30 avril), du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (04 Juin), du Fantastic Fest (18 Juin), duFestival du film fantastique de Lund (TBD), du Phenomena Film Festival(TBD) et ultérieurement des Festivals Morbido Film, BIFFF et Court Métrange(TBD).

La Spamflix app est disponible sur iOS, Android, AirPlay et Chromecast