Command&Conquer Remastered Collection : les codes sources sont téléchargeables

À quelques jours de la sortie d’une des franchises cultes des années 90 en matière de STR, EA permet, comme promis, l’accès aux codes sources.

Une vraie déclaration d’amour envers les moddeurs ? Ou simple coup de communication afin de relancer la hype autour de sa licence ?

Peu importe puisqu’ EA tient ses promesses et vient de rendre disponible à ceux qui le souhaitent les fichiers RedAlert.dll et TiberianDawn.dll ainsi que leurs codes sources sous licences GPL 3.0 à cette adresse.

Avec ces documents, les moddeurs pourront donc créer de nouvelles cartes, unités, mécaniques de jeu et bien plus encore. De quoi donner un second souffle au projet et de fédérer par la suite une communauté solide.

Bien entendu tous ces mods seront compatibles avec le Steam Workshop et Origin.

Pour rappel, Command&Conquer Remastered Collection sera disponible ce vendredi 5 juin via les plateformes Steam et Origin et regroupe les excellents : Conflit du tiberium et Red alert qui ont su faire le succès de la franchise.

L’éditeur annonce également qu’une option LAN verrait le jour prochainement.