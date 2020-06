Samsung: The Sero – le tout nouveau téléviseur Lifestyle disponible en Suisse

Partager Facebook

Le tout nouveau téléviseur Lifestyle The Sero est disponible en Suisse à partir d’aujourd’hui. Avec sa nouvelle gamme 2020 de téléviseurs Lifestyle, Samsung a par ailleurs lancé un emballage respectueux de l’environnement, afin de réduire encore son empreinte écologique. Ce nouvel emballage se recycle plus facilement ou il peut être réutilisé par les clients dans le cadre d’un upcycling.

The Sero, qui se traduit du coréen par «Le vertical», peut pivoter entre orientation horizontale et verticale, exactement comme le fait un smartphone. En fonction du contenu, les utilisateurs peuvent alterner en toute flexibilité entre les différentes orientations de l’écran. Ce téléviseur Lifestyle de 43 pouces s’adapte aux contenus souhaités, présentant ainsi les séries et les films en mode paysage et les contenus mobiles ou les applications en mode portrait.



Commande par smartphone

Pour pivoter le téléviseur en quelques secondes et jongler entre les contenus, il suffit de toucher le cadre avec le smartphone, et The Sero se connecte alors avec celui-ci. Le smartphone peut être dupliqué très facilement sur le téléviseur Lifestyle – sans barres noires. The Sero dispose par ailleurs de haut-parleurs 4.1 canaux de 60 watts directement intégrés dans le pied.



Une transformation créative de l’emballage, avec mode d’emploi

Sur chaque côté du carton d’emballage écologique, les clients trouvent des pointillés de sorte à pouvoir découper plus facilement celui-ci ou à l’assembler pour différentes utilisations, telles que de petites tables de chevet ou des maisonnettes pour animaux de compagnie. Pour obtenir le mode d’emploi du meuble souhaité, les consommateurs n’ont qu’à scanner le code QR présent sur l’emballage. En ce début d’année, Samsung a déjà décroché le prix de l’innovation CES 2020 pour son concept durable qui promeut l’utilisation efficace des ressources.



«Les consommateurs ont plutôt tendance à acheter une marque qui défend des principes et des valeurs identiques aux leurs. Nous pensons qu’avec ces emballages écologiques, nous pouvons leur offrir une nouvelle occasion de s’exprimer tout en se souciant de l’environnement», déclare Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse.



Des téléviseurs Lifestyle pour les styles personnels

Outre le téléviseur The Sero, la gamme Lifestyle complète de télévisions pour la Suisse englobe les produits suivants:

Cette année, le téléviseur design The Serif sera par ailleurs disponible en modèles 43 (108 cm), 49 (123 cm) et 55 pouces (138 cm), dans les deux nouveaux coloris Cloud White et Cotton Blue. Conjointement avec The Sero, The Serif a été distingué en 2020 pour son design novateur dans le cadre des International Forum (iF) Design Awards. The Serif est un produit design de Ronan et Erwan Bouroullec. Les pieds sont amovibles au choix de l’utilisateur.

The Frame constitue l’aboutissement de la collection de téléviseurs Lifestyle. Pour 2020, les nouveautés sont les modèles 32 (80 cm) et 75 (189 cm) pouces, qui ont été ajoutés aux dimensions d’écrans existant jusqu’à présent. Avec sa nouvelle fonction automatique «Curation» (conservateur de musée) basée sur l’IA, l’Art Store de Frame est dorénavant en mesure de proposer des œuvres d’art qui correspondent aux goûts spécifiques du propriétaire. Comme il affiche des images lorsqu’il est éteint, ce téléviseur peut être camouflé comme un tableau, avec un cadre en bois adapté et aisément modifiable. Le nouveau modèle 32 pouces peut par ailleurs être installé en mode portrait.



Disponibilités et prix



The Sero

Disponible dans le commerce suisse à partir de juin au format 43 pouces (108 cm) au prix de CHF 1699.- (PVC).



The Frame

Disponible dans le commerce suisse à partir de juin.



32 pouces (80cm) CHF 699.- (PVC)

75 pouces (189cm) CHF 3’499.- (PVC)



The Serif

Disponible en Suisse en seconde partie d’année, dans les dimensions 43 pouces (108 cm), 49 pouces (123 cm) et 55 pouces (138 cm).