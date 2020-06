NIFFF HORS-SÉRIE: LES PREMIÈRES RÉVÉLATIONS

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) dévoile les premiers titres présentés lors de son événement en ligne (3 – 11 juillet 2020). Ce programme constitue le fondement du concept NIFFF HORS-SÉRIE, né en réaction à la crise sanitaire qui a provoqué le report de la 20ème édition du festival à 2021. Cette offre pay-per-view sera diffusée sur la plateforme helvétique de streaming Cinefile du 3 au 11 juillet. En complément de ce programme, chaque jour à 21h un show NIFFF TV fera écho à cette sélection au travers d’une série d’interviews. Cette émission inédite prolongera le dé- bat sur l’actualité du fantastique avec des personnalités de premier plan. Le Prix RTS du Public sera l’unique récompense maintenue lors de cette mouture exceptionnelle. Les spectateur·trice·s voteront au travers de la nouvelle application mobile du festival. Le programme complet sera dévoilé le 18 juin lors d’une conférence de presse en streaming.

UN NOUVEAU PARTENAIRE POUR LE STREAMING : CINEFILE

Dans le cadre de cet événement inédit hors-série, le NIFFF s’associe à la plateforme suisse de streaming Cinefile, l’une des références de la VOD helvétique. Ce portail propose à la fois un référencement dense des sorties en salles, ainsi qu’une plateforme de streaming des meilleurs films, récents et anciens. Avec ce partenariat, les organisateur·trice·s du NIFFF entendent valoriser une attitude de solidarité et de pé- rennité avec les acteur·trice·s de la branche audiovisuelle helvétique.

LES HUIT PREMIERS TITRES

La sélection 2020 du NIFFF représente l’actualité des cinématographies de l’imaginaire mondial avec une vingtaine de titres inédits en Suisse. Destinée à maintenir la diversité de l’offre pendant une période où le paysage cinématographique est largement chamboulé, cette programmation sera composée de 17 films ré- cents et 3 titres liés au programme rétrospectif et itinérant Fantastique 20 20 20. La sélection présentée en version originale sera sous-titrée en français et allemand et géo-bloquée pour la Suisse. Malgré leur incapacité à déployer le festival physiquement, les organisateur·trice·s du NIFFF souhaitent offrir à son public un panorama des rêves et des chimères contemporains.

AV THE HUNT Emre Akay (TR, 2020)

World Sales: Wtfilms

World Premiere

Patriarchal Bloody Nightmare

Dans la Turquie contemporaine, une jeune femme adultère est traquée par la police et abandonnée par ses proches. Sa disparition laverait l’honneur meurtrit des hommes de sa famille… Cours !

Trailer

BREAKING SURFACE Joachim Hedén (NO/SE/BE, 2020)

Distributor: Koch Films

International premiere

Icy Underwater Survival

Deux sœurs sont prises aux pièges par des roches dans les profondeurs océaniques de l’hiver norvégien. Le contre-la-montre pour la survie s’enclenche alors que les réserves d’oxygènes s’épuisent.

Trailer

COMRADE DRACULICH Márk Bodzsár (HU, 2019)

World Sales: National Film Inst. Hungary

Swiss premiere

Biting Communist Comedy

Quand les services secrets soupçonnent un héros de la révolution cubaine d’être un vampire, ils lui collent deux espions à ses basques pour percer son mystère. Gousses d’ail, rock’n’roll et rires garantis.

Trailer

POISSONSEXE Olivier Babinet (FR/BE, 2019)

World Sales: Indie Sales

International premiere

Sweet Apocalypse

Alors que la faune océanique est au bord de l’extinction, un biologiste timide rêve de paternité. Sa quête l’amènera à deux découvertes extraordinaires : un poisson et l’amour.

Trailer

GUNDALA Joko Anwar (ID, 2019)

World Sales: Premiere Entertainement Group

Swiss premiere

Epic Superhero Tale

Dans cette adaptation du super-héros le plus populaire d’Indonésie, un jeune homme va combattre l’injustice et s’opposer à une raclure ainsi qu’à sa troupe d’orphelins assassins. Ça va tataner sec !

Trailer

HITMAN: AGENT JUN Choi Won-sub (KR, 2020)

World Sales: Lotte Entertainment

European premiere

Cartoonesque Action-Comedy

Un espion reconvertit en mangaka connait l’échec. Dégrisé par l’alcool, il dessine des aventures classées secret-défense. Cela lui apportera un succès fulgurant mais aussi un tas d’emmerdes.

Trailer

JUMBO Zoé Wittock (FR/BE/LU, 2020)

World Sales: Wtfilms

Swiss premiere

Rollercoaster Romance

Une jeune femme timide travaillant dans un parc d’attractions voit sa routine voler en éclats lorsqu’elle s’amourache d’un manège dernier cri. Une virevoltante découverte des plaisirs.

Trailer

THE TWENTIETH CENTURY Matthew Rankin (CA, 2019)

World Sales: Best Friend Forever

Swiss premiere

Hilarious Political Extravaganza

Malgré son complexe d’Œdipe et son obsession pour les chaussures usées, Mackenzie King compte bien être élu premier ministre du Canada. Une bombe visuelle qui malmène les zygomatiques.

Trailer

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

NIFFF HORS-SÉRIE:

18 juin: Programme en ligne

3 – 11 juillet: Événement hors-série en ligne

FANTASTIQUE 20 20 20:

5 juin, 00:15: GREEN ROOM (Jeremy Saulnier, US, 2015) – Le Film de Minuit (RTS 1)

12 juin, 00:10: KASANE – BEAUTY & FATE (Yûichi Satô, JP, 2018) – Le Film de Minuit (RTS 1)

19 juin, 00:10: SWISS ARMY MAN (Dan Kwan & Daniel Scheinert, US, 2016) – Le Film de Minuit (RTS 1)

26 juin, 00:45: WHAT WE DO IN THE SHADOWS (Taika Waititi & Jemaine Clement, NZ/US, 2014) – Le Film de Minuit (RTS 1)