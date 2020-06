PC Gaming Show 2020 et Future Games Show reportés

Partager Facebook

A l’image de la plupart des événements prévus cette semaine, les diffusions mettant en avant les jeux à venir son mises en stand-by.

Depuis peu, l’industrie du jeu vidéo montre son soutien au mouvement Black Lives Matter, lancé suite à la mort de George Floyd. Ainsi, Sony Interactive Entertainment a reporté sa présentation des jeux PS5 qui devait avoir lieu ce soir. Comme on pouvait le penser, les événements de ce week-end, remplaçant l’E3 2020, vont également être impactés, à commencer par le PC Gaming Show 2020.

PC Gamer s’est fendu d’un message, qui nous donne rendez-vous le week-end prochain pour son live:

Comme vous, nous avons eu du mal au cours de la dernière semaine à nous concentrer sur autre chose que les demandes de justice et la colère légitime que des millions d’Américains expriment. À l’heure actuelle, nous voulons faire de la place à ceux qui s’expriment et manifestent sur la manière de mettre fin à l’oppression systémique et à la brutalité policière subies par les Noirs.

Pour soutenir ce mouvement, nous reportons la diffusion du PC Gaming Show de cette année d’une semaine au samedi 13 juin. L’événement de cette année représente le travail collectif de centaines de développeurs passionnés, engagés et extrêmement talentueux, dont nous sommes ravis d’aider à partager la vision.

Il en va de même pour le Future Games Show, décalé au 13 juin, comme l’indique Gamesradar:

Le Future Games Show aura désormais lieu à la date plus tardive du samedi 13 juin en soutien des manifestations réclamant justice et changement suite au décès de George Floyd des mains de la police.

Bien que nous regrettons d’annoncer que nous allons déplacer la date, il est juste que d’autres voix se fassent entendre en ce moment. Notre site frère PC Gamer a également annoncé que le PC Gaming Show sera également reporté au samedi 13 juin.

Les deux émissions devaient initialement avoir lieu le samedi 6 juin. Nous sommes ravis de partager les révélations exclusives, les approfondissements sur l’avenir du jeu, les interviews des développeurs et les tables rondes avec de nombreux talents parmi les plus grands et les plus brillants du jeu.

Dernier en lice, Guerilla Collective, qui avait un programme pour ce week-end, devrait également reporter sa diffusion.