Célébrez le plus grand pilote F1 de tous les temps, avec la Deluxe Schumacher Edition de F1 2020

Codemasters est fier de dévoiler aujourd’hui, une nouvelle vidéo consacrée à l’actuel détenteur du record du championnat du monde de la F1®, Michael Schumacher. Ce nouveau trailer, narré par Will Buxton, dévoile des images d’archives sur la carrière de ce grand pilote, mais également des extraits de gameplay de F1®2020.

Les joueurs en possession de la Deluxe Schumacher Edition, auront la possibilité de conduire quatre de ses voitures iconiques, des années 90 à 2000 :

1991 : Jordan 191 – C’est la voiture qui a lancé la carrière de ce grand pilote. Ce monoplace vert émeraude a été conduit pour la première fois lors du Grand Prix de Belgique en 1991.

– C’est la voiture qui a lancé la carrière de ce grand pilote. Ce monoplace vert émeraude a été conduit pour la première fois lors du Grand Prix de Belgique en 1991. 1994 : Benetton B194 – C’est avec ce modèle, que Michael Schumacher a remporté son premier championnat du monde.

– C’est avec ce modèle, que Michael Schumacher a remporté son premier championnat du monde. 1995 : Benetton B195 – C’est avec celui-ci, qu’il a remporté le second.

– C’est avec celui-ci, qu’il a remporté le second. 2000 : Ferrari F1-2000 – Cette voiture lui a permis de se placer dix fois en pole positions et de remporter dix courses.

De plus, les possesseurs de la Seventy Edition ou de la Deluxe Schumacher Edition auront également accès à la Ferrari F2004, avec laquelle Michael Schumacher a battu le record mondial en remportant sa septième victoire. C’est un des modèles préférés des fans depuis sa première apparition dansF1®2017, sa version 2020 a été mise à jour avec la présence du symbole #1 sur le nez de la voiture, et du nom du pilote estampé sur l’appui-tête.

F1®2020 sortira le 10 juillet 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le jeu sera disponible en version standard, avec la Seventy Edition, ou dans une édition deluxe spécialement consacrée à Michael Schumacher. La Deluxe Schumacher Edition bénéficiera de contenu exclusif, ainsi que d’un accès anticipé de trois jours par rapport à la version standard. Une édition spéciale avec un steelbook sera également disponible pour la France. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.