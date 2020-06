Remmant : From the Ashes : Swamps of Corsus enfin sur nos consoles

L’attente fut longue, mais c’est fait, le DLC Swamps of Corsus, disponible depuis le mois d’avril sur PC, arrive sur PlayStation 4 et Xbox One.

Pour l’occasion, Perfect World Entertainment offre une nouvelle vidéo et un petit récapitulatif des ajouts apportés à Remmant : From the Ashes.

Pour rappel Swamps Of Curses disponible dès maintenant, apporte une nouvelle zone, l’essor de l’Iskal, un mode survie, de nouveaux équipements ainsi que de nouvelles apparences une fois les boss du mode survie vaincus.