Les téléviseurs Philips OLED805, 855 et 865 bientôt disponibles

Le groupe TP Vision annonce officiellement la commercialisation au niveau européen de sa nouvelle gamme de téléviseurs Philips OLED800.

Les nouveaux téléviseurs OLED805, 855 et 865 Philips (disponibles en 55’’ et 65’’) seront commercialisés dès juillet 2020

Le processeur P5 de 4ème génération, accompagné de la technologie IA (Intelligence Artificielle), assure à la marque une place de leader sur le marché en matière de qualité d’image et offre une image proche du réel, pour une véritable immersion visuelle

Ces deux modèles possèdent la technologie Ambilight 3 côtés,

Ils disposent d’une fonctionnalité Smart TV Android 9,

lls sont également pourvus d’un excellent système audio d’une puissance de 50 Watts,

Philips est la première marque de téléviseurs haut-de-gamme à offrir un son surround DTS Play-Fi et une connectivité multi-room

Les deux téléviseurs proposent un design européen raffiné avec des matériaux nobles tels que le métal ou le cuir écoresponsable Muirhead sur la télécommande premium fournie

Le modèle TV OLED805 présente un nouveau design de pieds bâtons de forme triangulaire avec des finitions en noir chromé réglables en hauteur (de 19mm à 70 mm) pour laisser la place à une barre de son

OLED855 avec un support central pivotant et OLED865 avec le même support, mais en plus recouvert de cuir Muirhead

De nombreux experts indépendants le confirment : les téléviseurs OLED de Philips ont établi la norme de référence en matière de qualité d’image au cours des trois dernières années, avec le nombre incroyable de 80 tests et prix « Best TV » obtenus dans les médias européens rien qu’en 2019. La marque souhaite tirer parti de ce succès avec le lancement de ses nouveaux modèles 2020 OLED805/855/865, disponibles à partir de juillet en 55 et 65 pouces.

Tous les téléviseurs de la série OLED800 sont dotés du processeur P5 de 4ème génération et pourront profiter de toutes les puissantes caractéristiques des précédents P5, avec en plus la nouvelle fonctionnalité d’intelligence artificielle développée par Philips pour atteindre un niveau encore supérieur en terme de qualité d’image.

Le logiciel IA ne cherche pas à simplement produire un meilleur résultat pour chacun des cinq piliers de Qualité d’Image (source, couleur, contraste, fluidité, et résolution), mais a été conçu pour créer un meilleur équilibre entre eux. Cela permet de reproduire une image beaucoup plus réaliste et naturelle qui reflète fidèlement la réalité et qui ne semble même plus être une image issue d’un téléviseur.

Philips TV est l’une des seules marques à soutenir tous les standards majeurs HDR, permettant ainsi à ses consommateurs d’accéder à une vaste gamme de contenus HDR – via lecteurs vidéos, décodeurs et services de streaming.

Le processeur AI P5 de 4e génération continue d’offrir les meilleures performances HDR pour les deux sources HDR10 et HDR10+, et améliore le rendu de Dolby Vision grâce au mode spécial

“Dolby Bright“.

Les algorithmes de la fonction Perfect Natural Reality, propre à Philips TV, ont encore été améliorés afin d’offrir un meilleur contraste, une impression de profondeur et une reproduction plus réaliste des reflets, ainsi qu’une meilleure netteté et des tons de peau plus naturels et plus précis, transformant ainsi les contenus SDR en des véritables images HDR. L’excellente qualité audio de la marque atteint des niveaux inédits. Le système audio 50 watts est désormais doté d’un nouveau design de woofer avec l’introduction de quatre membranes passives pour des basses plus profondes, tandis que les deux enceintes avant intègrent de nouveaux haut-parleurs de medium et des tweeters plus performants pour obtenir plus de clarté et de détails.

Les OLED805/855/865 intègrent un décodeur Dolby Atmos, ainsi qu’une fonction Dolby Atmos Virtualizer offrant une amélioration des basses et des dialogues de Dolby. Philips est également la première marque de téléviseurs haut-de-gamme à inclure la fonction DTS Play-Fi avec sa fonctionnalité audio multi-room intégrée – offrant la possibilité de connecter au téléviseur des enceintes compatibles pouvant servir de haut-parleurs surround, ou d’extension multi-room du téléviseur.

Les nouveaux OLED embarquent la version 9 (Pie) d’Android TV avec une facilité d’utilisation garantie par l’assistant Google intégré et la compatibilité avec Alexa. Ces modèles partagent le meilleur du design européen avec un châssis et un cadre ultra-fins et des finitions en métal de haute qualité.

Le modèle OLED 805 offre de nouveaux pieds bâtons triangulaires (réglables en hauteur) tandis que le modèle OLED855 possède un nouveau pied central pivotant (aux finitions chromées également). Le modèle OLED865 avec le même support, mais en plus recouvert de cuir Muirhead.

Ces trois supports sont conçus pour donner l’impression que les téléviseurs flottent sur la surface de la table, exprimant ainsi la finesse de l’OLED.

Une nouvelle télécommande premium avec des touches design et rétroéclairées, en finition métallisée, est également proposée pour les deux modèles. Les côtés et l’arrière de cette nouvelle télécommande sont proposés dans un cuir écoresponsable, réalisé par le spécialiste écossais du cuir Muirhead.