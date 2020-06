Sonos: Lancement de l’application Sonos S2

Partager Facebook

La nouvelle application Sonos S2 est désormais disponible, avant même le lancement des produits Sonos Arc, Sonos Five et Sonos Sub (Gen 3) le mercredi 10 juin. En plus de la prise en charge supplémentaire des trois nouveaux produits qui arriveront sur le marché plus tard cette semaine, les utilisateurs peuvent s'attendre à de nouvelles fonctionnalités, à des mises à jour d'utilisabilité et à plus de personnalisation. Le Sonos S2 propose également des technologies audio à plus haute résolution pour la musique et le cinéma à domicile, comme Dolby Atmos sur Arc. Désormais, les clients n'ont plus qu'à télécharger l'application, supprimez l'ancienne et leur système sera automatiquement mis à jour vers S2. Si les clients possèdent certains des appareils Sonos plus anciens * qui ne sont pas compatibles avec l'application Sonos S2, ils disposent des options suivantes:

Produits exclusivement compatibles S1 dans le système: Les clients qui ont des produits plus anciens et incompatibles dans leur foyer ne sont pas invités à mettre à niveau la nouvelle application S2 et peuvent continuer à tout faire confortablement via le S1. L'icône de votre application est renommée Sonos S1, l'expérience d'écoute reste la même.Vous continuerez de recevoir des corrections de bogues et des correctifs de sécurité. Comme précédemment, Sonos travaillera avec tous ses partenaires pour que les services de musique et de voix fonctionnent aussi longtemps que possible. Cependant, aucun nouveau produit Sonos ne pourra être ajouté au système S1 existant à l'avenir.Étant donné que certains modèles plus anciens n'ont malheureusement pas suffisamment de mémoire ou de puissance de calcul, ils ne sont pas compatibles avec S2. Ce sont les produits suivants *: Zone Players, CR200, Bridge, Connect (Gen 1), Connect Amp (Gen 1), Play: 5 (Gen 1). Ces produits continuent d'être contrôlés via l'ancienne application Sonos, qui est répertoriée dans l'App Store sous le nom Sonos S1 Controller.Les options pour les ménages avec un mix de produits: Les clients avec un mélange d'appareils compatibles S1 et S2 qui souhaitent continuer à utiliser leurs anciens appareils tout en ajoutant Arc, Five ou Sub (Gen 3) ont la possibilité de diviser leur système en deux ménages - S1 et S2 - qui peut être utilisé indépendamment dans la maison. Ce choix implique des compromis - vous pouvez trouver des informations plus amples ici.Échange de produits S1 purs contre des modèles compatibles S2. Pour les clients qui choisissent cette option, Sonos continuera d'offrir une remise de 30% sur tous les nouveaux produits dans le cadre du programme Trade Up.Seuls les produits compatibles S2 dans le système: Si tous les produits sont compatibles, vous pouvez télécharger l'application du contrôleur Sonos S2 à partir d'aujourd'hui et commencer à l'utiliser immédiatement. S2, l'application du futur, s'appelle simplement «Sonos» dans l'App Store. Tous les produits Sonos qui sont maintenant lancés sur le marché ne fonctionneront qu'avec le logiciel S2 et la nouvelle application, afin de fournir aux utilisateurs la meilleure expérience d'écoute. En conséquence, Sonos offre à ses clients une plus grande personnalisation et des formats audio à plus haute résolution pour la musique et le home cinéma. De plus, il y a une bande passante audio améliorée, ainsi que de nouvelles fonctions et des optimisations de convivialité, qui facilitent encore plus l'accès à la musique et à tout le contenu.