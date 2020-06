Chaplin’s World rouvre ses portes samedi 13 juin 2020 à 10h

Partager Facebook

Charlot vous attend à nouveau pour des moments de rire et d’émotions !

Des procédures sanitaires exceptionnelles sont mises en place dans les différents espaces clôts du musée: le Manoir, le Studio, la boutique et le café, en conformité avec les directives gouvernementales.

Le Manoir, le Studio et le Parc seront accessibles à l’exception de certains dispositifs interactifs qui resteront indisponibles jusqu’à nouvel ordre. Le café restaurant The Tramp rouvrira ses portes début juillet. Dans l’attente, vous pourrez profiter de la terrasse pour un café etdes nouvelles tables pique-nique situées en bordure de forêt.

DES MESURES SANITAIRES EXCEPTIONNELLES

Afin de garantir la sécurité de ses visiteurs et de ses équipes Chaplin’s World a repensé toute son organisation:

Plan de nettoyage et de désinfection sur l’ensemble du Musée

Port du masque par le personnel au contact des visiteurs

Installation d’écrans plexi en caisse boutique.

Distanciation physique de 2m et marquage au sol dans les files d’attente

Mise à disposition de distributeurs de gel hydroalcoolique à de nombreux endroits du parcours

Limitation du nombre de personnes par jour et par créneaux horaires

Un parcours de visite en sens unique afin d’éviter les croisements de flux.

Désignation d’un responsable contact COVID 19

Proposition de solution de paiement sans contact

Pour la billetterie, cliquez sur le bouton ci-dessous pour connaitre les modalités concernant vos billets.