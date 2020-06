Les HUAWEI P30 Pro NEW EDITION et HUAWEI FreeBuds 3i sont maintenant disponibles en Suisse

Avec le HUAWEI P30 Pro NEW EDITION, Huawei lance maintenant une nouvelle édition modernisée du dorénavant classique P30 Pro, l’un des smartphones HUAWEI les plus populaires de tous les temps. La marque lance en parallèle sur le marché suisse les nouveaux écouteurs sans fil HUAWEI FreeBuds 3i dotés d’un nouveau design et de la technologie de Réduction Active de Bruit. Et comme deux bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, le smartphone P30 Pro NEW EDITION sera disponible jusqu’à fin juin dans un coffret attrayant avec une HUAWEI Watch GT2 offerte.

Un design chic et une interface utilisateur optimisée pour le HUAWEI P30 Pro NEW EDITION

Le HUAWEI P30 Pro NEW EDITION attire le regard avec l’une des couleurs qui sort du lot, la Silver Frost ou gris givré en français, qui est déjà très populaire avec la nouvelle série HUAWEI P40. La surface du smartphone qui séduit tant est produite par un processus complexe alliant des couches de verre mat et une feuille nanostructurée. Le résultat est visible avec des reflets de lumière chic et une texture particulièrement adhérente. Un autre point positif et non négligeable de la surface mate est qu’elle réduit considérablement les empreintes digitales.

Au-delà de son esthétique unique, c’est à l’intérieur que le HUAWEI P30 Pro NEW EDITION démontre sa valeur. A la pointe de la technologie, le smartphone dispose d’une mémoire principale de 8 Go et d’une mémoire interne de 256 Go qui peut être étendue de 256 Go supplémentaires avec les cartes NM disponibles en option. La nouvelle édition de ce bijou photographique primé est également équipée d’un appareil photo Leica 4x. Grâce à Android 10 et à la nouvelle interface utilisateur EMUI 10.1, l’utilisation est plus intuitive que jamais. Comme la série HUAWEI P40, le HUAWEI P30 Pro NEW EDITION prend également en charge la fonction HUAWEI Share pour faciliter l’échange de données entre le smartphone et les appareils HUAWEI MateBook. La collaboration multi-écrans HUAWEI assure toujours un flux de travail optimal et complète ce puissant ensemble.

Les nouveaux HUAWEI Freebuds 3i pour une expérience d’écoute haut de gamme

Les HUAWEI FreeBuds 3i offrent une expérience audio premium ainsi qu’une parfaite connectivité au meilleur prix. Doté d’un nouveau design et de la technologie de Réduction Active de Bruit (Active Noise Cancelling), les HUAWEI FreeBuds 3i offrent une expérience audio immersive quel que soit l’environnement dans lequel l’utilisateur se trouve.

Qu’il s’agisse d’appels avec des proches ou d’effets audio venant de films, profitez de moments ininterrompus et coupés du monde avec l’expérience ultime de réduction de bruit. Les HUAWEI FreeBuds 3i sont équipés de deux microphones orientés vers l’extérieur qui détectent avec précision les bruits ambiants et les atténuent jusqu’à 32 dB, ainsi que d’une réduction de bruit du vent de 6 m/s. Un troisième microphone orienté vers l’intérieur capte également la voix conduite au sein de vos oreilles pour améliorer la qualité des appels.

Une fois le boîtier de charge des HUAWEI FreeBuds 3i ouvert, une fenêtre pop-up apparaitra sur votre smartphone pour appairer les écouteurs automatiquement avec tous vos appareils HUAWEI. Cette connexion facilitée permet aux utilisateurs de profiter instantanément de leurs chansons préférées ou de garder facilement un œil sur l’état de la batterie. Les HUAWEI FreeBuds 3i sont dotés de capteurs tactiles de chaque côté permettant de se synchroniser avec chacun des mouvements de l’utilisateur et offrant ainsi des fonctions de contrôle à double appui pratiques. De plus, la lecture s’arrêtera intelligemment lorsque les écouteurs seront retirés et reprendra une fois qu’ils seront remis en place.

Prix, disponibilité et offre

Le HUAWEI P30 Pro NEW EDITION dans les couleurs chic Silver Frost, Black et Aurora est disponible au prix de vente conseillé de 749 CHF. Le FreeBuds 3i sont disponibles au prix de vente conseillé de 119 CHF dans les magasins suisses. Ceux qui achètent le HUAWEI P30 Pro NEW EDITION d’ici la fin juin 2020 recevront gratuitement la HUAWEI Watch GT2.