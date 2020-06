Stellaris: Console Edition est désormais disponible

Partager Facebook

Koch Media et Paradox Interactive sont heureux d’annoncer la sortie de Stellaris: Console Edition !

Adapté de Stellaris, le populaire jeu de stratégie SF, Stellaris: Console Edition offre une interface utilisateur remaniée pour proposer pour la première fois une véritable expérience de stratégie sur PlayStation®4 et Xbox One.

Offrant la même profondeur stratégique que le Stellaris de Paradox, avec de nombreuses races extraterrestres très différentes et une narration passionnante, Stellaris: Console Edition vous permettra de gérer et de développer votre civilisation dans une galaxie complexe à l’aide d’une manette. Que vous partiez à la découverte de l’inconnu, que vous exploriez les mystères de l’univers ou que vous partiez à sa conquête pour la gloire de votre empire, si vous jouez sur console, vous aurez plus de contenu de stratégie galactique entre les mains que vous n’en avez jamais eu.

A props de Stellaris: Console Edition :