Week-end gratuit sur Tom Clancy’s Rainbow Six Siege le 11 juin

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft® annonce que Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege sera disponible gratuitement du 11 au 15 juin*. Les joueurs intéressés peuvent rejoindre la communauté de Rainbow Six Siege, qui compte d’ores et déjà plus de 60 millions de joueurs sur toutes les plateformes, et bénéficier d’un accès immédiat à toutes les cartes, à tous les modes de jeu et à ses 20 agents d’origine.

Tous les participants du week-end gratuit pourront conserver leur progression, le contenu débloqué et continuer à jouer sans interruption s’ils décident d’acheter le jeu. Ils pourront également bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 60% sur le jeu de base (disponible sur PC uniquement) et jusqu’à 70% sur les Éditions Deluxe, Gold et Ultimate (offre et durée variable en fonction des stocks et de la plateforme choisie). À noter qu’une réduction supplémentaire de 20% sera appliquée sur la version PC du jeu s’ils l’achètent sur l’Ubisoft Store.

Les détenteurs du jeu Tom Clancy’s The Division 2 participant au week-end gratuit de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege pourront débloquer la tenue de l’agent Thermite dans The Division 2 et en équiper leur agent et ce même s’ils ne possèdent pas Rainbow Six Siege, à la condition toutefois de n’avoir jamais participé à un week-end gratuit de Rainbow Six Siege auparavant. Tous les joueurs de Rainbow Six Siege possédant le jeu The Division 2 pourront automatiquement débloquer la récompense via l’Ubisoft Club. Les joueurs de Rainbow Six Siege peuvent quant à eux bénéficier d’une promotion disponible depuis le mois d’avril leur permettant de remporter un uniforme de The Division 2 pour l’agent Ela en participant à l’essai gratuit de The Division 2 ou en jouant au jeu complet.

Désormais disponible sur le serveur de test, la future « Opération Steel Wave » introduit le nouvel assaillant norvégien Ace, la nouvelle défenseur sud-africaine Melusi, ainsi qu’un nouveau gadget secondaire disponible pour les défenseurs, l’alarme de proximité. La carte Maison a également été entièrement retravaillée avec de nouveaux graphismes et un équilibrage amélioré.