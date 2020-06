Xbox : Microsoft met en place le Digital Direct

Partager Facebook

Microsoft change et bouleverse de nouveau les us et coutumes des joueurs de la marque en supprimant les codes de jeux et promotions pour un système plus unique.

Depuis des années, tous les Bundles vendus dans le commerce, proposant un ou plusieurs jeux et autres offres promotionnels comme un mois gratuit au Xbox lives gold par exemple, étaient présentés sous forme de code qu’il suffisait d’entrée sur la plate-forme du Xbox Live afin de profiter de son précieux dû, sous forme dématérialisée.

Ne cherchez plus vos codes dans les cartons à l’achat d’une nouvelle Xbox. Microsoft les a purement et simplement supprimé au profit du Digital Direct.

Dorénavant, les offres disponibles dans les divers Bundles seront directement associées à votre compte Xbox lors de l’initialisation et l’installation de votre console et pourront être récupérées et activer comme bon vous semble par le biais de votre profil et de votre bibliothèque.

De ce fait, plus de documents volatiles, et de code sans fin, ce qui veut dire, plus d’échange ou revente de ces fameux codes.

Par ailleurs, les heureux chanceux qui ont pu mettre la main sur la Xbox one X collector Cyberpunk, ont été les premiers à utiliser se nouveau système et pourront donc récupérer le titre de CD Projekt Red dès sa sortie via leurs bibliothèques.