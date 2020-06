No Man’s Sky : le cross-platform disponible

Partager Facebook

Le titre de Hello Games est enfin devenu l’une des références dans le genre Space Opéra, grâce au courage du studio qui, malgré un début chaotique a su au travers de diverses mises à jour, extensions majeures redresser la barre et surfer maintenant sur une importante notoriété grâce à sa communauté de plus en plus grande.

Mais les petits gars du Studio Hello Games ne semblent pas vouloir en rester là et proposent dès aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité et permettre ainsi à tous les joueurs, peu importe leur plate-forme de jeu, de pouvoir profiter ensemble du titre.

Nous sommes ravis de pouvoir annoncer qu’à partir de d’aujourd’hui, les joueurs PlayStation 4, Xbox One et les joueurs PC pourront tous explorer, voyager, survivre, construire et échanger ensemble. De manière passionnante, No Man’s Sky rejoint ce qui est actuellement un assez petit groupe de jeux prenant en charge le multijoueur multiplateforme.

Le Cross-platform accompagne une mise à jour où vous pourrez retrouver les ajouts sur le site officiel.

Pour rappel, No Man’s Sky est disponible sur PlayStation 4, Xbox one et PC et rejoindra bientôt le programme Xbox Game Pass, histoire de se lancer dans l’aventure.