Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition arrive enfin sur consoles

Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition, le RPG encensé par la critique, arrive enfin sur consoles dans sa forme la plus complète. L’épopée légendaire développée par Owlcat Games et Deep Silver sera disponible sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Parcourez les Terres Volées et profitez de tout le contenu précédemment sorti en un seul pack, ainsi que d’un tout nouveau mode de combat au tour par tour. Le jeu sera disponible en version physique et dématérialisée sur les différentes plateformes.

« Avec notre nouveau mode tour par tour, nous souhaitions renforcer l’aspect “jeu de plateau” grâce à un contrôle plus précis du champs de bataille. Nous voulions faire coexister les deux modes (combat en temps réel et combat au tour par tour) afin que les joueurs puissent alterner selon leurs envies. Nous en profitons également pour mettre fin au débat sur le meilleur mode de jeu pour Kingmaker : maintenant, ils sont tous les deux disponibles ! » explique Oleg Shpilchevskiy, directeur du studio Owlcat Games.

Contenu dePathfinder: Kingmaker – Definitive Edition :

Pathfinder: Kingmakervous conduit dans les sinistres et célèbres Terres Volées, ces territoires dangereux que connaissent bien les amateurs de la série. Ce jeu d’aventure vous fera redécouvrir des personnages et des lieux familiers de l’univers Pathfinder tout en dévoilant des nouveautés : aventures inédites, ennemis meurtriers et rebondissements imprévisibles. Les fans de jeu de rôle papier auront l’occasion de vivre une aventure épique d’une manière inédite tandis que les amateurs de jeux vidéo d’aventure pourront découvrir leur genre favori à travers des graphismes à couper le souffle.

Dans Pathfinder: Kingmaker, les talents d’aventurier et de dirigeant des joueurs sont mis à l’épreuve lorsqu’ils revendiquent des terres explorées et bâtissent leur royaume dans les étendues sauvages. Créer un royaume va au-delà de la simple construction d’une forteresse, c’est le reflet de votre personnage et des choix que vous avez faits tout au long du jeu. Chaque royaume est une communauté façonnée par vos alliés, vos choix et votre capacité à gouverner votre peuple.

L’édition définitive comprend tous les DLC précédemment sortis :

Pathfinder: Kingmaker – The Wildcards

Les aventuriers intrépides des Terres Volées peuvent à présent découvrir une nouvelle race (les Tieffelins) et une nouvelle classe (les Kinécistes). Vous pourrez combiner les deux pour obtenir un nouveau personnage ! La Kinéciste Tieffeline sera votre nouvelle compagne de route et profitera, elle aussi, de son propre scénario.

Pathfinder: Kingmaker – ’Varnhold’sLot

Alors que vous veniez tout juste de revendiquer votre nouveau titre, un autre héros fait son apparition dans les Terres Volées et devient baron : Maegar Varn, capitaine du groupe de mercenaires Varnling Host et souverain légitime de Varnhold. Dans ce DLC, vous devenez le général de Varn et vous découvrez la riche histoire de Varnhold.

Les joueurs pourront profiter d’un tout nouveau scénario complet et indépendant. Après avoir achevé le DLC, ils auront également la possibilité d’importer le résultat de cette aventure dans la campagne principale pour y découvrir les conséquences de leurs décisions

Pathfinder: Kingmaker – Beneath The Stolen Lands

Dans ce DLC, Beneath The Stolen Lands, les vaillants aventuriers rencontrent le protecteur autoproclamé de Golarion et découvrent les secrets enfouis des Terres Volées. Au plus profond d’un labyrinthe affollant où rien n’est ce qu’il paraît, ils devront défendre le royaume contre l’un des adversaires le plus dangereux que le monde ait jamais vu. Accédez au donjon avec votre personnage principal ou attendez l’invitation du mystérieux protecteur de Golarian. La version prédéfinie du donjon est inclue dans la campagne principale, ce qui vous permettra d’utiliser votre personnage principal et ses compagnons pour conquérir les Profondeurs ténébreuses.