L’APP DU NIFFF: LE FESTIVAL DANS SA POCHE

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) annonce, à l’aube de son événement hors-série (3 – 11 juillet), le lancement de son application mobile. Les organisateur·rice·s du festival ont fait le pari de mettre sur pied un événement entièrement dématérialisé qui invite son public à vivre à distance les fondamentaux du festival: l’innovation, l’imaginaire et l’interactivité. Véritable métronome qui rythmera l’édition virtuelle, l’application mobile – développée par VNV SA – sera le lieu privilégié pour interagir avec le festival, suivre en temps réel son actualité, participer à des concours exclusifs avec la complicité des partenaires et élire le mythique Prix RTS du Public.

L’application sera disponible en téléchargement sur l’Appstore et Google Play quelques jours avant le début du festival. Restez connecté.e.s !

Nouvel outil développé par le festival, l’App’ du NIFFF offrira une interface originale pour découvrir le programme hors-série en ligne de l’édition et plonger dans l’univers de ses titres inédits en Suisse. Elle sera le lieu de rendez-vous pour streamer les émissions quotidiennes de NIFFF TV et suivre l’actualité de l’événement en temps réel. Partie intégrante du maintien du dialogue avec le public, l’App’ promet de connecter le NIFFF de façon ludique à ses festivalier·ère·s tout au long de cette dizaine. L’App sera aussi le lieu de rendez-vous du public pour décerner le mythique Prix RTS du Public à l’un des films de sa sélection.

Un concept voit le jour au travers de ce nouvel outil : Les Défis du NIFFF. L’App’ donnera quotidiennement le top départ à ces concours chronométrés en dévoilant les règles du jeu aux futur·e·s participant·e·s. Chaque jour, les meilleur·e·s d’entre elles·eux gagneront l’un des nombreux prix avec la complicité des partenaires du festival. Ces défis monteront en puissance et en difficulté dans le but de faire gagner des lots de plus en plus spectaculaires :

un week-end à deux à l’Hôtel Beaulac lors de la 20e édition du NIFFF avec deux festival pass en prime grâce à la BCN

un des modèles de montres phares de la marque Hamilton

un véhicule prêté par Mobilité Gaz pour partir à l’aventure seul·e ou à plusieurs

… et bien d’autres encore !

Cette initiative originale est le fruit de la détermination du festival à garder le contact avec son public et a été permise grâce au soutien de ses partenaires. Généreux et ouverts, les partenaires du NIFFF se retrouveront à l’orée de ce carrefour virtuel mobile aux côtés du festival, du public et des réalisateur·rice·s et intervenant·e·s de la TV. La crise que nous avons traversée a révélé la fragilité de notre secteur d’activité et le soutien de ce riche écosystème de partenaires locaux, nationaux et internationaux apparaît plus que jamais indispensable. Elle a resserré les liens entre l’institution et ces entités de façon bienveillante et augure le meilleur pour ce projet inédit. En soutenant le NIFFF, ces entreprises soutiennent non seulement un festival mais aussi l’industrie du cinéma suisse, ses professionnel·le·s et la relève.