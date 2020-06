PlayStation 5: Sony dévoile la console et ses premiers jeux

Partager Facebook

Sony a enfin levé le voile sur sa nouvelle PS5, sans oublier de donner un aperçu des premier titres.

C’est à l’occasion d’une conférence d’un peu plus d’une heure, hier soir, que Sony a dévoilé ses plans pour la PlayStation 5, dont la sortie est prévue en fin d’année.

Sony a terminé sa série d’annonces en ligne en révélant pour la première fois le design de sa future PlayStation 5. Elle se présente avec un coeur noir entouré de deux pétales de plastique blanc, que l’on pourra poser aussi bien à la verticale qu’à l’horizontale. Un design futuriste, loin de celui très sobre de la Xbox Series X de Microsoft. On a également appris que la PlayStation 5 existera en deux modèles, l’un classique, capable de lire les disques Blu-Ray, et une « digital edition », sans lecteur de disque, pour les joueurs qui préféreront télécharger leurs jeux.

Quelques accessoires ont aussi été montrés. En plus de la DualSense que l’on connaissait déjà, et dont le design tranche avec celui des précédentes consoles de Sony, on a ainsi découvert sa caméra HD, son casque Pulse 3D, ou encore une télécommande.

Reste que pour l’instant, on ne connait ni les prix des deux consoles, ni leurs dates de sorties, qui restent prévues pour le quatrième trimestre 2020, sans plus de précisions.

Les jeux

Sony s’est également lâché sur les jeux prévus pour la PS5. Au total, 26 titres, dont une poignée était déjà connus, pour une belle découverte. On y retrouve 2 exclusivités, Spider Man Miles Morales et Horizon Forbidden West. Si le premier devrait sortir en fin d’année, le second n’est pas encore daté.

D’autres jeux exclusifs à la future PlayStation 5 ont été dévoilés, à l’image du jeu de course Gran Turismo 7, du jeu d’action Ratchet & Clank Rift Apart, ou encore du mystérieux Project Athia. On notera également la présentation de GhostWire : Tokyo et du jeu d’action acrobatique Deathloop. Le premier sortira en 2021, le second n’étant pas daté. De titres non exclusifs, auxquels s’ajoutent encore Resident Evil VIII: Village, dont l’éditeur Capcom s’est fendu d’un trailer d’annonce.

Il faut encore citer Hitman III, prévu pour janvier 2021, ainsi que des titres plus modestes, à l’image de Stray, décrivant une société futuriste peuplée de robots et de chats livreurs de colis. Moins attendu, Oddworld Soulstorm a créé la surprise, relançant une série vieille de déjà 23 ans.

Pour finir, on aura également droit au remake de Demon’s Souls, jeu de rôle sans pitié sorti en 2009 dont on ne sait pas encore quand il sort.

Enfin, on a hâte de découvrir plus avant Pragmata, un jeu développé par Capcom, qui ne sortira pas avant 2022, mais dont l’univers fascine déjà. Patience donc…