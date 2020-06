Wasteland 3 présente ses différentes factions dans un tout nouveau trailer

Partager Facebook

Deep Silver et inXile Entertainment sont heureux de présenter leur tout nouveau trailer « Faction Fever » présentant les différentes factions de Wasteland 3 !

En dehors du froid glacial, le Colorado est rempli d’individus. Certains seront amicaux, d’autres seront tordus et dérangés. Plongez dans les factions diverses, variées et complètement folles de Wasteland 3 tandis que les combats font rage sur les terres gelées et désolées d’un Colorado post-apocalyptique.

Du sublime au mortel !

Pencherez-vous pour la justice complètement tordue des Patriarch’s Marshals ? Ou bien pour les Gippers, ces envoyés de Dieu vénérant leur culte ?Ou choisirez-vous l’un des très, très nombreux autres rôles possibles ? Quel chemin choisirez-vous d’emprunter et comment y parviendrez-vous ? C’est à vous de décider… Vous trouverez forcément ce qu’il vous faut !

A propos de Wasteland 3 :



Wasteland 3 sortira sur Xbox One, Xbox Game Pass, PlayStation® 4, Windows, Mac et Linux. Cette série bien connue des fans et pionnière dans le genre post-apocalyptique invite les joueurs au rôle de Ranger du Désert, des hommes de loi appartenant à un monde post-apocalyptique travaillant pour faire renaitre la civilisation de ses cendres. Echangeant la sécheresse et la poussière du sud-ouest américain contre un Colorado perpétuellement gelé, Wasteland 3 propose un certain nombre de nouveaux lieux, des véhicules personnalisables, des combats repensés et un système de co-op à deux joueurs, pour la première fois dans la série