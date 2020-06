13 Sentinels: Aegis Rim arrivera sur PlayStation 4 le 8 septembre

Partager Facebook

Tout juste annoncé durant le Summer of Gaming d’IGN, 13: Sentinels: Aegis Rim sera disponible sur PlayStation 4 le 8 septembre !

A cause de l’impact du COVID-19 sur nos calendriers de production, 13 Sentinels: Aegis Rim n’aura que les voix japonaises lors de sa sortie le 8 septembre. Un patch gratuit sera disponible ultérieurement et assurera les voix anglaises. La date exacte sera communiquée prochainement.

A propos de 13 Sentinels: Aegis Rim:

Vanillaware, le studio à l’origine des jeux Odin Sphere et Dragon’s Crown, revient avec un tout nouveau jeu plein de mystères dans un univers orienté science-fiction où la vie de 13 étudiants vont s’entremêler et prendre un nouveau tournant.

Plongez dans une aventure interactive et immersive de toute beauté aux décors et environnements en 2D particulièrement soignés. Faites face aux kaiju dans des combats survoltés. Personnalisez vos Sentinels à l’aide d’un arsenal d’armes et d’armures, et combattez pour défendre l’humanité !

Caractéristiques :

Découvrez un style graphique unique caractéristique du studio Vanillaware avec des décors détaillées sublimes dessinés à la main.

Plongez dans une histoire entraînante et interactive sous 13 perspectives différentes pouvant être à la fois passée ou future.

La fin du monde est proche ! Devenez un pilote de Sentinelle, personnalisez votre mecha et affrontez de nombreuses vagues ennemies dans des combats stratégiques dynamiques de haute volée !

En plus de la reconnaissance de l’industrie japonaise du jeu vidéo, 13 Sentinels: Aegis Rim a gagné un certain nombre de récompense. Retrouvez ci-dessous la liste de ses distinctions :