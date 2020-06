Résolvez l’énigmatique Relicta cet été

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mighty Polygon et Koch Media sont très heureux d’annoncer que Relicta, le puzzle game qui emmène les joueurs sur la lune, sera disponible le 4 août 2020 sur Google Stadia, PlayStation®4, Microsoft Xbox One et PC.

Ce nouveau trailer offre un aperçu plus détaillé de ce qui vous attendra dans Relicta. Au cœur de la base de Chandra, la relicta est une source d’énergie capable de résoudre n’importe quel problème. Mais serez-vous prêt à en payer le prix ?

Si vous souhaitez vous faire une idée des nombreux puzzles qui vous attendent, une démo de Relicta sera disponible durant le Steam Game Festival Summer Edition qui débutera le mardi 16 juin !

À propos de Relicta :

Relicta est un puzzle game à la première personne, basé sur des mécaniques physiques où, à l’aide de votre créativité, vous allez devoir combiner gravité et magnétisme afin de résoudre les secrets de la base lunaire de Chandra. Seul au milieu des cratères de la lune, votre esprit scientifique sera votre seul allié pour vous aider à sauver la vie de votre fille.

Dans Relicta, chaque recoin du jeu cache une histoire, chaque nouvelle étape est un nouveau challenge. Frayez-vous un chemin à travers les mystérieux cratères et menez l’enquête au cœur des nombreux écosystèmes présent dans le jeu.

Pour quelle stratégie allez-vous opter ? Allez-vous foncer droit devant pour être en sécurité au plus vite ou allez-vous récolter les indices afin de résoudre les mystères intergalactiques du 22ème siècle ?

Dans les profondeurs des cratères lunaires se cache, enfoui, un lourd secret qui pourrait être la clef pour sauver votre fille et même changer le destin de l’humanité pour toujours. Serez-vous de taille pour affronter les lourdes conséquences de vos recherches ?