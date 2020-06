Créez, managez, conduisez et gagnez dans le nouveau mode de jeu “My Team” de F1 2020

Partager Facebook

Codemasters® dévoile aujourd’hui un premier aperçu du nouveau mode de jeu « My Team » de F1® 2020. Cette expérience unique place les joueurs dans les rôles de conducteur et de manageur, leur permettant ainsi de se rapprocher un peu plus du monde de la F1®, et de créer leur propre équipe pour devenir la onzième écurie sur le départ.

Les joueurs débutent leur aventure avec la création de leur conducteur, et choisissent leur propre identité visuelle, c’est-à-dire leurs livrées, leur logo, mais également leurs couleurs. Par la suite, ils devront signer leur premier contrat avec un sponsor, ce qui leur permettra de financer leur écurie, et ainsi d’agrandir leurs infrastructures.

Avant de dévoiler leur nouvelle voiture, les joueurs feront face aux médias pour répondre à leurs questions, allant des performances automobiles, en passant par leurs prédictions de course. Les réponses auront un impact direct sur la force initiale de la voiture, ainsi il est important de bien réfléchir à leurs réponses. Une fois terminé, la voiture est révélée au public à travers une cinématique.

Avec le mode « My Team » occupez-vous de votre écurie pendant la semaine, cela affectera la manière dont se déroulera vos courses. Utilisez efficacement votre temps pour gérer les activités de votre personnel, générer des fonds et maintenir l’équipe motivée. Prenez le temps de réfléchir aux activités que vous souhaitez faire, chacune d’entre elle possède ses avantages et inconvénients.

« Le mode « My Team » est une fonctionnalité que le studio et la communauté désiraient depuis longtemps », a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise F1® chez Codemasters. « Ce mode plonge les joueurs dans le monde de la F1®. Nous sommes certains que les joueurs vont l’adorer. »

F1® 2020 sortira le 10 juillet 2020 sur PlayStation®4, Xbox One et PC. Le jeu sera disponible en version standard, avec la Seventy Edition, ou dans une édition deluxe spécialement consacrée à Michael Schumacher. La Deluxe Schumacher Edition bénéficiera de contenu exclusif, ainsi que d’un accès anticipé de trois jours par rapport à la version standard. Une édition spéciale avec un steelbook sera également disponible pour la France. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.