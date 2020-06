Avis – Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Partager Facebook

Samsung propose depuis peu son nouveau porte-étendard, le Galaxy S20 Ultra 5G. Un smartphone sous Android boosté aux stéroïdes qui en impose. Avis sur la bête…

Une fiche technique spectaculaire

Avec ses 6,9 pouces, ce très grand smartphone en impose et est doté d’un design audacieux. On remarque d’emblée au verso de celui-ci un gigantesque îlot photo qui accueille 3 modules photo, un flash et un capteur ToF. Un choix esthétique qui rend l’appareil bancal une fois posé sur une table, mais qui s’oublie rapidement, surtout en regard de ses capacités en photo et vidéo.

Imposant et assez lourd avec ses 220 grammes, le Galaxy S20 Ultra impose de fait une prise en main à deux mains pour plus de confort, même si une barre latérale de navigation permet de s’y retrouver, tandis que les boutons latéraux situés sur la tranche droite sont idéalement positionnés. On notera au passage un lecteur d’empreintes situé sous l’écran qui s’avère réactif, tandis que la reconnaissance faciale, bonne, reste tout de même un cran en dessous de ce que propose Apple.

Le mobile, dual Sim, est également capable d’accueillir une carte microSD, tandis qu’il est également compatible eSIM, ce qui s’avère pratique surtout en voyage à l’étranger. Pour finir ce premier tour d’horizon, notons enfin que le S20 Ultra dispose d’une certification d’étanchéité IP68.

Du côté de l’écran, le Galaxy S20 Ultra intègre un écran Dynamic Oled de très bonne facture, capable d’afficher en WQHD+, même si la dalle de 6,9 pouces affiche par défaut en FHD+ pour une résolution de 391 ppi. Passé quelques réglages, incluant la possibilité d’un taux de rafraichissement de 120Hz, on obtient une qualité d’image d’excellente facture. Qui plus est parfaitement lisible en haute luminosité.

Enfin, pour ce qu’il en est des performances brutes, la toute dernière puce de Samsung, l’Exynos 990 fait des étincelles. Accompagnée de 16 Go de RAM, elle procure des performances de haut vol, y compris en jeu et se place dans le haut du panier face à la concurrence.

Un as de la photo

Pour ce qu’il en est de la photo, le Galaxy S20 Ultra en impose, grâce à 3 modules photo au dos. On retrouve un grand-angle avec un capteur de 108 mégapixels à optique stabilisée équivalent à 26 mm et ouvrant à f1/8, un module ultra grand-angle doté d’un capteur de 12 mégapixels à optique équivalent à 13 mm ouvrant à f/2,2 ainsi qu’un module périscopique téléobjectif à capteur de 64 mégapixels doté d’une optique équivalent à 103 mm et ouvrant à f/3,5.

Bardé ainsi, le S20 Ultra est paré à presque toutes les situations. Le module principal se distingue principalement en pleine résolution, avec, de jour, des clichés en 108 Mpx d’excellente qualité, sans lissage excessif, tandis qu’en 12 Mpx cela s’avère moins convaincant avec plus de lissage, surtout de nuit, mais cela reste bien lisible. Enfin, le téléobjectif périscopique et son capteur offrent d’excellents résultats de jour, malgré des couleurs un peu exagérées et un piqué limité. Pour le reste, cela s’avère parfaitement lisible jusqu’en zoom 4x. Enfin, le mobile offre un bon module frontal pour les selfies, doté d’un capteur de 40 Mpx épaulé d’un objectif ouvrant à f/2,2. Ce dernier capture des selfies en 10 Mpx, plutôt lissés tandis que le mode portrait offre un détourage de qualité. Pour ce qu’il en est de la vidéo, le S20 Ultra est capable de filmer en 8K, mais on lui préfère le mode 4K 60 fps dont le rendu est nettement plus convaincant.

Un excellent mobile

Le Galaxy S20 Ultra 5G, comme son nom l’indique, est déjà équipé pour se connecter au réseau 5G balbutiant. De plus, le mobile est doté d’une bonne autonomie, qui lui permet d’endurer une journée d’utilisation soutenue sans broncher. On appréciera également sa capacité à la recharge rapide en une petite heure pour une charge complète.