Koch Media et ses partenaires participent au Steam Game Festival

Koch Media et ses partenaires s’associent pour célébrer certains de leurs futurs titres durant le Steam Game Festival. Avec un nombre limité d’événement à travers l’année 2020, Koch Media est heureux de permettre aux joueurs de tester trois jeux uniques de façon digitale. D’un moteur diesel rugissant à un petit chiot mignon mais mortel en passant par des puzzles à résoudre dans l’espace, l’industrie des jeux vidéo n’a jamais été aussi variée. Il vous sera donc possible d’essayer Iron Harvest, ProtoCorgi et Relicta durant le Steam Game Festival !

Le contenu des jeux sera disponible du 16 juin à 19h jusqu’au 22 juin.

A propos de Iron Harvest :

À l’aube du 20e siècle, peu après la fin de la Grande Guerre, le monde est rempli de mystères et de secrets, d’opportunités et de défis. Entre traditions et progrès scientifiques et techniques, l’Europe tente de récupérer des terribles saignées dues à la guerre. Iron Harvest est un jeu de stratégie en temps réel (STR), situé dans une réalité alternative des années 1920, juste après la fin de la Grande Guerre. Pour créer le meilleur jeu possible, l’équipe a travaillé en coopération étroite avec des fans de STR du monde entier, notamment depuis l’extraordinaire succès de sa campagne de financement participatif.

A propos de ProtoCorgi :

ProtoCorgi est un shoot’em up horizontal en pixel art au gameplay arcade qui vous donne le contrôle de Bullet, un chiot cybernétique de classe C3 (Corgi Cybernétique Chou ou un Corgi Cosmique de Combat).

Le jeu de Kemono Games offrira à vos écrans une aventure remplie de superbes pixels rétros animés et vous permettra de vivre de fabuleux combats avec un gameplay solide et une histoire passionnante. Afin d’honorer le genre, les joueur seront équipés d’une série d’attaques divisée en trois branches.

A propos de Relicta :

Relictaest un puzzle game à la première personne, basé sur des mécaniques physiques où, à l’aide de votre créativité, vous allez devoir combiner gravité et magnétisme afin de résoudre les secrets de la base lunaire de Chandra. Seul au milieu des cratères de la lune, votre esprit scientifique sera votre seul allié pour vous aider à sauver la vie de votre fille.