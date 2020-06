Le premier DLC d’Outward est désormais disponible sur PC

Partager Facebook

Deep Silver et Nine Dots Studio annoncent que le très attendu premier DLC d’ Outward,“The Soroboreans” est désormais disponible sur PC !

Bien des choses vous y attendent ; De nouvelles compétences, de nouveaux ennemis, la Corruption, les enchantements, les altérations d’effets et plus encore !

“The Soroboreans” sera chargé de nouveaux challenges.

Les joueurs devront avoir un sens poussé de l’aventure pour conquérir ces terres.

“Je suis ravi de voir qu’il y a encore autant de gens qui s’amusent sur Outward, même plus d’un an après sa sortie. Nous avons hâte de présenter notre travail à nos joueurs les plus dévoués. J’adore entendre leurs histoires, leurs victoires et leurs défaites.” explique Guillaume Boucher-Vidal, CEO de Nine Dots Studio.

Avez-vous prévu assez de rations de voyage ?

Le DLC “The Soroboreans” arrivera sur consoles dès le 7 juillet !