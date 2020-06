L’opération Steel Wave de Tom Clancy’s Rainbow Six Siege est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft annonce que « L’Opération Steel Wave », la Saison 2 de l’Année 5 de Tom Clancy’s Rainbow Six® Siege, est disponible sur PlayStation®4, Xbox One, PC, ainsi que sur UPLAY+, le service d’abonnement sur PC* d’Ubisoft. « L’Opération Steel Wave » introduit deux nouveaux agents, Ace, assaillant venu de Norvège et Melusi, défenseur originaire d’Afrique du Sud. Les joueurs vont également découvrir une refonte de la carte Maison ainsi que de nombreuses modifications de gameplay.

Les détenteurs du Year 5 Pass peuvent jouer avec les nouveaux agents dès à présent. Les autres joueurs pourront quant à eux les débloquer à partir du 23 juin en utilisant de la Renommée ou des Crédits R6. De nouveaux contenus saisonniers incluant une refonte de la carte Maison sont disponibles gratuitement et dès maintenant pour tous les joueurs. La Saison 2 de l’Année 5 inclut aussi un nouveau Battle Pass « Tour De Force », disponible le 29 juin.

« L’Opération Steel Wave » dévoile deux nouveaux agents :

Ace, assaillant norvégien : Ace est équipé de l’aqua-sapeur S.E.L.M.A., un dispositif jetable et adhésif qui se colle à toute surface verticale et détruit progressivement jusqu’à 3 panneaux, les uns après les autres. Le gadget S.E.L.M.A. peut également détruire la majorité des gadgets défensifs grâce à ses bras métalliques et son réservoir de pression hydraulique.

Melusi, défenseur sud-africaine : Melusiest équipée du Banshee, un gadget de défense sonique déployable lui permettant de ralentir tous les assaillants qui se trouvent dans son rayon d’action. Le Banshee peut également être utilisé pour obtenir des renseignements grâce au son qu’il produit lorsqu’un assaillant se trouve à portée.

En plus de ces deux nouveaux agents, les joueurs pourront aussi découvrir la refonte de la carte Maison qui a été totalement repensée. La famille s’est agrandie ce qui a engendré des changements notables aux deux étages de la maison, comme de nouveaux emplacements d’objectifs et points d’entrée pour les joueurs. D’autres modifications peuvent également être observées sur la carte et ont toutes pour but d’améliorer les mécaniques de gameplay.

« L’Opération Steel Wave » introduit un nouveau gadget pour les défenseurs : l’alarme de proximité. Ce petit gadget adhésif jetable est un outil essentiel de collecte d’informations qui avertit bruyamment les défenseurs de l’arrivée d’un assaillant dans leur champ d’action.

Enfin, de nouvelles mises à jour vont être ajoutées incluant :

Une unification du MMR

Un équilibrage de l’agent Amaru

L’ajout du Pack Élite pour Echo

Davantage d’informations sur Tom Cancy’s Rainbow Six Siege sont disponibles sur la page officielle du jeu.