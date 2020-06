SCARLET NEXUS : une nouvelle bande-annonce

Partager Facebook

BANDAI NAMCO Entertainment publie une nouvelle bande-annonce pour SCARLET NEXUS, la nouvelle franchise d'action RPG dans laquelle les joueurs doivent incarner Yuito Sumeragi et découvrir les secrets d'un avenir punk cérébral entre technologie et compétences psychologiques.

Dans SCARLET NEXUS, une forme de vie étrange – appelée “Les Autres” – apparaît et commence à utiliser sans scrupule le cerveau des êtres vivants sur terre – y compris ceux des humains. Afin de combattre ce nouveau type d’ennemi, la “Autre Force de Suppression” (OSF) est fondée dans la ville dans laquelle le pouvoir de pensée s’est développé – Nouveau Himuka. L’OSF est composé des seules personnes capables de vaincre les autres, dotées de capacités psychologiques particulièrement fortes et considérées comme de véritables héros par la population.

Chaque année, de plus en plus de recrues rejoignent les rangs de l’OSF pour faire partie de la lutte sans fin entre l’humanité et les autres. Parmi eux, Yuito Sumeragi, une recrue intelligente et positive avec un bon cœur. Il est le deuxième fils de la prestigieuse famille Sumeragi. L’un de ses ancêtres était le père fondateur de New Himuka. Il a suivi une formation intensive pour pouvoir un jour aider et sauver les citoyens de sa ville – tout comme il a été sauvé d’un autre par un membre de l’OSF. SCARLET NEXUS sera disponible pour Xbox Series X, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 et PC via STEAM. Pour plus d’informations sur SCARLET NEXUS et autres produits BANDAI NAMCO Entertainment Europe, visitez le site officiel, Facebook et Twitter.