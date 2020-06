Sonos Move, l’enceinte nomade et intelligente est désormais disponible dans un nouveau colori

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’enceinte nomade Sonos Move est maintenant disponible en Lunar White* ainsi qu’en Shadow Black**! Le gris ultra-lumineux s’adapte naturellement à son environnement, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, offrant un son parfait à l’intérieur comme à l’extérieur, juste à temps pour le début de l’été.



La couleur Lunar White crée un équilibre entre élégance et résistance, ce qui en fait un produit parfaitement adapté à tout environnement. Avec un son intelligent et flexible, des basses étonnamment profondes et une scène sonore large, le Move est parfait pour écouter de la musique – que ce soit à la maison ou en déplacement. Avec sa longue portée sans fil, le Move fait partie intégrante du système Sonos, même dans les endroits les plus éloignés du jardin. En outre, Move permet la diffusion audio en continu par Bluetooth et peut donc facilement jouer de la musique à partir d’un smartphone ou d’une tablette lors de vos déplacements.

Que ce soit dans le nouveau Lunar White ou le Shadow Black original, le Sonos Move délivre un son de qualité supérieure pour créer la meilleure atmosphère dans n’importe quelle pièce, sur n’importe quel balcon, dans le jardin ou au bord du lac.

11 heures de lecture en continu sur une seule recharge. Grâce à une récente mise à jour du logiciel, Move a gagné une heure d’autonomie, offrant une autonomie de 11 heures de lecture en continu sur une seule recharge. À la maison, le Sonos Move se glisse facilement sur son socle de charge et assure une connexion et une écoute en continu.

Grâce à une récente mise à jour du logiciel, Move a gagné une heure d’autonomie, offrant une autonomie de 11 heures de lecture en continu sur une seule recharge. À la maison, le Sonos Move se glisse facilement sur son socle de charge et assure une connexion et une écoute en continu. Sans fil. Connecté en Wi-Fi à la maison ou bien connecté en Bluetooth en déplacement.

Connecté en Wi-Fi à la maison ou bien connecté en Bluetooth en déplacement. Durable, résistant à l’eau et aux chocs. Doté d’une classification IP56, Sonos Move résiste aux chutes, aux chocs, à la pluie et l’humidité, à la poussière et bien plus encore. Ses couleurs Lunar White** et Shadow Black** sont résistantes aux rayons UV et aux températures extrêmes afin de pouvoir assurer une écoute en extérieur toute la journée et sans surchauffe.

Doté d’une classification IP56, Sonos Move résiste aux chutes, aux chocs, à la pluie et l’humidité, à la poussière et bien plus encore. Ses couleurs Lunar White** et Shadow Black** sont résistantes aux rayons UV et aux températures extrêmes afin de pouvoir assurer une écoute en extérieur toute la journée et sans surchauffe. Conçus pour s’intégrer facilement à votre quotidien. Les design premium du Sonos Move, Lunar White* et Shadow Black**, ont été conçus pour s’adapter à tous les espaces et délivrer un son remarquable en intérieur comme en extérieur.

L’enceinte Sonos Move Lunar White* est disponible en pré-commande dès aujourd’hui sur sonos.com au prix de CHF 425 et sera disponible sur le site sonos.com et dans le commerce Suisse à partir du 7 juillet 2020.