La version mobile d’eFootball PES 2020 atteint les 300 millions de téléchargements

Konami Digital Entertainment, B.V. annonce aujourd’hui que la version mobile d’eFootball PES 2020 a dépassé la barre des 300 millions de téléchargements. Pour célébrer cette nouvelle, ainsi que le 25ème anniversaire de la série PES cette année, KONAMI lance dès aujourd’hui une campagne en jeu.

Jusqu’au 1er juillet, les joueurs qui se connectent recevront les bonus suivants :

Agents Spéciaux – P. DYBALA x1 & P. COUTINHO x1 (du 18 au 24 juin)

Agents Spéciaux – M. ÖZIL x1 & L. MESSI x1 & M. RASHFORD x1 (du 25 juin au 1er juillet)

Agents « Iconic Moments Series » – JUVENTUS & FC BAYERN MÜNCHEN (du 18 au 24 juin)

Agents « Iconic Moments Series » – ARSENAL & FC BARCELONA & MANCHESTER UNITED (du 25 juin au 1er juillet)

Jusqu’au 5 juillet, les joueurs pourront également obtenir les récompenses suivantes :

Agent “Ambassadeur PES” x1 (du 18 juin au 5 juillet)*

Gains de pièces myClub, Skill Tokens & Position Boosters lors des événements Matchday doublés (du 22 juin au 5 juillet)

Nombre d’Entraîneurs Spéciaux doublé pour les événements « Tour » (du 22 juin au 5 juillet)

Nombre de GP doublé pour l’Open Challenge (du 22 juin au 5 juillet)

*Uniquement pour les joueurs sur mobile.

Le jeu console acclamé par la critique a été adapté pour en faire l’expérience mobile de football la plus réaliste à ce jour, avec un nouveau nom qui symbolise la fusion entre l’esport et le football. Le jeu mobile comprend les licences de certains des plus grands clubs au monde, tels que les partenaires officiels de PES Manchester United, FC Bayern, FC Barcelone et Juventus – qui a signé un accord d’exclusivité avec KONAMI.

Avec la version mobile d’eFootball PES 2020, les utilisateurs peuvent créer leur équipe de rêve en recrutant parmi un vaste choix de joueurs grâce à l’acquisition de nouvelles licences comme la Serie A TIM et la Serie BKT Italiennes. Développé avec Unreal Engine 4, la version mobile d’eFootball PES 2020 surpasse les visuels déjà impressionnants de l’itération précédente avec des graphismes améliorés et des séquences animées qui se déclenchent lorsqu’un nouveau joueur rejoint l’équipe de l’utilisateur.

La version mobile d’eFootball PES 2020 est disponible sur App Store® pour iPad®, iPhone® et iPod touch® ainsi que sur Google Play™ pour les appareils Android.

Pour en savoir plus sur eFootball PES 2020, rendez-vous sur :