Pokémon dévoile de nouveaux jeux, applications et plus encore

Tsunekazu Ishihara, le PDG de The Pokémon Company, a aujourd’hui dévoilé tout un éventail de nouveaux jeux vidéo, applications et autres contenus, lors d’une présentation vidéo Pokémon Presents. Autant de nouvelles expériences qui permettront aux joueurs du monde entier d’interagir avec les Pokémon de plusieurs façons inédites. Par ailleurs, L’île solitaire de l’Armure, première partie du Pass d’extension pour Pokémon Épée et du Pass d’extension pour Pokémon Bouclier, sort aujourd’hui. Ce contenu additionnel pour les deux opus à succès Pokémon Épée et Pokémon Bouclier est disponible sur le Nintendo eShop[1], et permet aux joueurs de poursuivre leurs aventures dans la région de Galar.

Pass d’extension pour Pokémon Épée et Pokémon Bouclier : L’île solitaire de l’Armure

La première aventure débloquée par le Pass d’extension se déroule sur une île de la région de Galar appelée Isolarmure. Beaucoup de Pokémon y ont élu domicile et vivent librement au milieu de cette nature luxuriante. L’île abrite également un dojo dédié aux combats Pokémon au sein duquel les joueurs et leurs Pokémon suivront un entraînement sous la tutelle de Mustar, le maître du dojo.

Pour célébrer la sortie de L’île solitaire de l’Armure, le Pokémon fabuleux Zeraora[2] apparaîtra dans un raid Dynamax spécial dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Si plus d’un million de joueurs du monde entier parviennent à le vaincre entre le 17 et le 28 juin, tous les joueurs pourront recevoir un Zeraora chromatique spécial.[3] Les festivités s’étendent également dans Pokémon GO : Carnarticho de Galar fait son entrée dans le jeu, et les joueurs pourront obtenir des objets spéciaux pour leur avatar inspirés de la tenue d’entraînement d’Isolarmure.

Rendez-vous sur Pokemon.fr/EpeeBouclierEX pour plus d’informations sur le Pass d’extension pour Pokémon Épée et le Pass d’extension pour Pokémon Bouclier.

New Pokémon Snap

New Pokémon Snap, sur consoles Nintendo Switch, s’inspire du jeu du même nom sorti pour la première fois sur console Nintendo 64 en 1999. Cette nouvelle aventure transportera les joueurs au cœur d’îles inexplorées dotées de jungles luxuriantes et de plages immaculées, dans lesquelles ils pourront observer des Pokémon dans leur environnement naturel. Ils devront remplir leur Photodex Pokémon dans le jeu en prenant des clichés de Pokémon dans des situations inédites, ou adoptant des attitudes et des comportements encore inconnus.

Suivez ce lien pour plus d’informations sur New Pokémon Snap: https://newpokemonsnap.pokemon.com/fr-fr/

Pokémon Café Mix

Pokémon Café Mix est un jeu disponible en téléchargement sans frais pour consoles Nintendo Switch et appareils mobiles. Vous pouvez le prétélécharger dès aujourd’hui sur le Nintendo eShop, le précommander dans l’App Store, ou vous préenregistrer sur Google Play.

Pokémon Café Mix est un jeu de puzzle unique dans lequel les joueurs relient des pastilles de Pokémon pour les faire disparaître. Il suffit pour cela de déplacer une pastille de Pokémon à côté d’une autre pastille identique.

Les joueurs devront gérer un café pour Pokémon, dans lequel ils prépareront, aux côtés d’autres Pokémon, de délicieuses recettes pour leurs clients en résolvant des puzzles. Le personnel Pokémon du café possède d’ailleurs diverses compétences utiles pour les puzzles. Une fois ceux-ci terminés, la commande pourra être apportée aux clients. Il sera possible d’augmenter l’affinité avec un Pokémon en lui servant des plats succulents. Plus les joueurs résoudront de puzzles et plus ils pourront améliorer leur établissement grâce à différents équipements, ou en y ajoutant des salles supplémentaires. Cela ne manquera pas d’attirer de nouveaux clients Pokémon.

Pour en savoir plus sur Pokémon Café Mix, rendez-vous sur le site Pokemon.fr/cafemix.

Pokémon GO

En collaboration avec Niantic, The Pokémon Company a annoncé que des Pokémon méga-évolués apparaîtront dans le monde réel via Pokémon GO. Le gameplay unique du jeu permettra aux fans de découvrir la Méga-Évolution comme ils ne l’ont jamais vue auparavant.

Pour plus d’informations sur Pokémon GO, rendez-vous sur pokemon.com/fr/app/pokemon-go/. Et pour télécharger l’application, rendez-vous dans l’App Store ou le Google Play Store.

Pokémon Smile

Pokémon continue d’étendre sa collection d’applications pour les plus jeunes avec Pokémon Smile, qui invite les Pokémon à prendre part au brossage des dents. Cette expérience unique pour la marque Pokémon transforme le brossage en une activité ludique qui encourage les enfants à prendre de bonnes habitudes.[4] Pokémon Smile est disponible en téléchargement sans frais dès aujourd’hui dans l’App Store ou le Google Play Store.

Pokémon Smile se sert de l’appareil photo pour observer le brossage des joueurs. S’il est efficace, ils pourront vaincre les bactéries cariogènes affichées dans le jeu et capturer des Pokémon. L’application proposera également des astuces de brossage afin d’optimiser le nettoyage des dents.[5]

Les parents pourront recevoir jusqu’à trois notifications par jour afin de leur rappeler qu’il est temps pour leurs enfants de se brosser les dents. Il leur sera également possible de programmer un temps de brossage pour chaque session allant jusqu’à trois minutes, afin de s’adapter aux besoins de leurs enfants. L’application est remplie de fonctionnalités qui encourageront les plus jeunes à l’utiliser de manière régulière afin de leur enseigner de bonnes habitudes de brossage. Ils seront par exemple invités à remplir le Pokédex de Pokémon Smile en capturant la centaine d’espèces de Pokémon présentes dans le jeu. Ils pourront également obtenir différents chapeaux virtuels qui s’afficheront lorsqu’ils se brosseront les dents.