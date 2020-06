TP Vision présente ses nouveaux produits Philips TV et Audio multiroom sans fil, dotés de la technologie DTS Play-Fi

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

TP Vision a annoncé aujourd’hui le lancement imminent d’une série de produits Philips TV & Audio bénéficiant d’une connexion sans fil, reliés par la technologie DTS Play-Fi.

Cette technologie DTS Play-Fi permet de bénéficier d’un écosystème audio sans fil et multiroom haut de gamme pour toute la maison. Ce système, basé sur l’utilisation d’une application, offre un streaming audio haute résolution et une réactivité de lecture inférieure à la milliseconde. Les produits compatibles, notamment les téléviseurs, les appareils mobiles, les barres de son et les hautparleurs, interagissent parfaitement offrant une expérience de divertissement totale et immersive dans toute la maison.

TP Vision a récemment annoncé que la nouvelle série OLED805 de Philips serait la première gamme TV premium à inclure la technologie DTS

Play-Fi.

La société va poursuivre cette démarche vers la création d’une plateforme complète de connectivité sans fil, en intégrant la technologie DTS Play-Fi dans tous les téléviseurs Android Philips de 2020, et en déployant une mise à jour du micrologiciel disponible en téléchargement pour tous les téléviseurs Android Philips de 2019, qui pourront ainsi bénéficier de la technologie DTS Play-Fi au deuxième semestre 2020.

En septembre 2020, TP Vision lancera également une toute nouvelle gamme de barres de son et d’enceintes sans fil Philips équipée de la technologie DTS Play-Fi, afin d’offrir aux consommateurs la possibilité de disposer d’un système audio Philips complet, facile à utiliser et parfaitement connecté dans toute la maison.