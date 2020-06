NIFFF 2020: MISE EN ORBITE DE L’ÉVÉNEMENT HORS-SÉRIE

Partager Facebook

Le Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFFF) lève le voile sur son événement hors-série en ligne qui se déroulera du 3 au 11 juillet. Le festival explore de nouveaux territoires digitaux et souhaite poursuivre son soutien à la diversité culturelle et cinématographique lors d’un été pas comme les autres. Une sélection éclectique de premières suisses et internationales seront déployées en collaboration avec la plateforme helvétique de VoD Cinefile. Cette cuvée 2020 d’une vingtaine de titres inédits explore les contours de la production des cinématographies de l’imaginaire malgré une industrie durement frappée par la crise sanitaire.

De la plongée en eaux troubles SEA FEVER de l’Irlandaise Neasa Hardiman au retour de l’Américain Joe Begos avec un film d’exploitation viscéral (VFW), en passant par le cauchemar éveillé de l’Allemand Michael Venus (SCHLAF), qui montre une Sandra Hüller terrifiante face à l’acteur suisse Max Hubacher, ou encore par la romance dystopique originale POISSONSEXE, incarnée par les stoïques Gustave Kervern et India Hair, ce panorama cinématographique d’une grande diversité s’invitera directement chez le public.

Ces propositions côtoieront des titres marquants de la saison: AV: THE HUNT, le survival anti-patriarcal du Turc Emre Akay présenté en première mondiale, CHASING DREAM, le dernier opus du génie hongkongais Johnnie To, ou la romance anarcho-nihiliste DINNER IN AMERICA, montrée en première européenne. Le cinéma japonais sera représenté par la comédie musicaleDANCE WITH ME du réalisateur Yaguchi Shinobu (ROBO-G, SURVIVAL FAMILY) qui ne manquera pas de faire taper des pieds. Conçue telle une rampe de lancement pour la 20e édition du NIFFF, cet événement hors-série proposera également trois titres du programme Fantastique 20 20 20, des oeuvres marquantes de trois cinéastes contemporains majeurs.

La sélection 2020 n’a pas la prétention de synthétiser l’offre usuelle du NIFFF mais elle témoigne de la vivacité des imaginaires contemporains et du désir irréductible de l’équipe de soutenir leur diffusion. Face aux ravages de la crise sanitaire et animés par les valeurs fondamentales du NIFFF, les organisateur·trice·s du festival ont ressenti l’urgence d’expérimenter et d’innover avec les outils à disposition. Pensée en regard à la durabilité de l’industrie, la sélection propose les films en Suisse uniquement et limités à 1000 vues par titre. Tous les films sont en version originale avec sous-titres français et allemands.

SÉLECTION 2020

AV THE HUNT – Emre Akay, Turkey, 2020, 90’ – World Premiere

BLOOD MACHINES – Seth Ickerman, France, 2019, 50’ – Swiss Premiere

BREAKING SURFACE – Joachim Hedén, Norway/Sweden/Belgium, 2020, 82’ –

International Premiere

CHASING DREAM – Johnnie To, Hong-Kong/China, 2019, 118’ – Swiss Premiere

COMRADE DRACULICH – Márk Bodzsár, Hungary, 2019, 95’ – Swiss Premiere

DANCE WITH ME – Yaguchi Shinobu, Japan, 2019, 103’ – Swiss Premiere

DETENTION – John Hsu, Taiwan, 2019, 103’, Swiss Premiere

DINNER IN AMERICA – Adam Rehmeier, USA, 2020, 106’ – European Premiere

GUNDALA – Joko Anwar, Indonesia, 2019, 120’ – Swiss Premiere

HITMAN: AGENT JUN – Choi Won-sub, Korea, 2020, 110’ – European Premiere

JUMBO – Zoé Wittock, France/Belgium/Luxembourg, 2020, 93’ – Swiss Premiere

KHUN PHAEN BEGINS – Kongkiat Komesiri, Thailand, 2019, 138’ – European Premiere

POISSONSEXE – Olivier Babinet, France/Belgium, 2019, 98’ – International Premiere

SEA FEVER – Neasa Hardiman, Ireland/UK/Belgium, 2019, 91’ – Swiss Premiere

SCHLAF – Michael Venus, Germany, 2020, 102’ – Swiss Premiere

THE TWENTIETH CENTURY – Matthew Rankin, Canada, 2019, 90’ – Swiss Premiere

VFW – Joe Begos, USA, 2019, 92’ – Swiss Premiere

VHYES – Jack Henry Robbins, USA, 2019, 72’ – Swiss Premiere

NIFFF TV

Tous les jours de cette dizaine à 21h, NIFFF TV s’animera pour réfléchir et discuter autour de la sélection de cette édition hors-série, de l’actualité de la production audiovisuelle mondiale et du programme Fantastique 20 20 20. Tournée en studio éphémère au Théâtre du Passage, cette émission sera une plateforme de choix pour faire le point sur les tendances en offrant des débats, interviews et chroniques quotidiennes.

NIFFF TV sera animée par la comédienne énergique et multifacette Audrey Cavelius, l’équipe du NIFFF ainsi qu’une série de chroniqueurs hors pair – Philippe Congiusti (RTS), Nicolas Dufour (Le Temps) ainsi que le réalisateur français Benoît Forgeard (YVES) – et des invité·e·s sur le plateau. Cette équipe de choc conversera aux côtés de la crème de la production fantastique actuelle.

NIFFF TV sera enfin le lieu de rendez-vous du public avec des figures marquantes de l’histoire du cinéma de genre au travers de longs entretiens : Nicolas Winding Refn (DRIVE, ONLY GOD FORGIVES), Luca Guadagnino (SUSPIRIA, A BIGGER SPLASH, CALL ME BY YOUR NAME), Eli Roth (HOSTEL, CABIN FEVER), Gareth Evans (THE RAID), Álex de la Iglesia (LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI, EL BAR). Ces invités de renom seront également accompagnés de plumes de haut vol tel que Jean-Marc Ligny (ALLIANCES), ZEP (TITEUF), Antoinette Rychner (APRÈS LE MONDE) ou encore Pierre Bordage (LES GUERRIERS DU SILENCE), mais aussi des artisan ·ne·s et maîtres des effets visuels.

La liste des intervenant·e·s provisoire est déjà disponible et sera complétée par son lot de bonnes surprises à l’approche du lancement de l’événement hors-série le 3 juillet.

MUSIC@NIFFF

Dans sa visée résolument pluridisciplinaire et transversale, cette offre multiple proposera à la fois des expérimentations digitales et des DJ sets enflammés et festifs. Une programmation musicale mêlant sessions en livestream, podcasts exigeants et un projet immersif.