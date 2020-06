Assassin’s Creed Origins en week-end gratuit sur PC

Partager Facebook

Ubisoft annonce qu’Assassin’s Creed® Origins, l’un des titres de la célèbre franchise Assassin’s Creed, va bénéficier d’un week-end gratuit sur PC via Uplay du 19 au 21 juin.

Assassin’s Creed Origins se déroule en Égypte antique, au cours d’une période historique mystérieuse et charnière qui a façonné notre civilisation. En incarnant Bayek, protecteur de l’Égypte et l’un des premiers Assassins, les joueurs plongeront dans un monde ouvert vivant et riche où ils découvriront les secrets qui se cachent derrière les grandes pyramides, les mythes oubliés, les derniers pharaons et, gravée sur des hiéroglyphes perdus depuis longtemps, l’histoire de la naissance de la Confrérie des Assassins.

Au cours du week-end gratuit, les joueurs auront accès au jeu principal dans son intégralité*. De plus amples détails concernant le week-end gratuit sont disponibles ici.

Davantage d’informations concernant Assassin’s Creed Valhalla, le nouvel épisode de la franchise attendu pour la fin de l’année 2020, sont disponibles sur assassinscreed.com.