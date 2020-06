Partager Facebook

Ubisoft annonce Ubisoft Heroes, une toute nouvelle collection de figurines chibi à l’effigie de ses héros les plus célèbres. Suite au succès de la Collection Six, plusieurs figurines Ubisoft Heroes de 10 cm seront mises en vente* sur l’Ubisoft Store ainsi que sur les canaux traditionnels de distribution. Les figurines de la première série d’Ubisoft Heroes peuvent d’ores et déjà être précommandées et seront disponibles le 27 août 2020 au prix public unitaire recommandé de 15€. Cette première série inclut :

– Ezio Auditore, héros d’Assassin’s Creed®, qui a été fidèlement reproduit avec tous les détails qui ont fait sa légende. De la capuche iconique des Assassins à la lame secrète, tout a été recréé afin de proposer une figurine chibi la plus fidèle possible. Cette dernière sera disponible en version standard ou en version Vision d’Aigle en exclusivité sur l’Ubisoft Store.

– Vaas Montenegro, le méchant le plus dangereux et le plus instable de Far Cry® 3 est revenu à la vie. Assis dans une position décontractée, pistolet à la main, couvert de cicatrices, de tatouages, piercings et d’anneaux noirs, ce Vaas a l’air vraiment… très très méchant.

– Nomad, leader d’une escouade de Ghosts et héros de Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint, fait également partie de l’aventure. Avec son charisme et son regard perçant, le lieutenant-colonel de la célèbre Unité de Forces Spéciales américaine est une chibi incontournable.

– Enfin, les Lapins Crétins et Sam Fisher ont décidé de fusionner en une figurine chibi exclusive. Quand la folie d’un Lapin Crétin rencontre le sérieux d’un Sam Fisher, cela ne peut faire que des étincelles. Notre Lapin Crétin s’est déguisé comme le célèbre agent de la CIA à l’exception de son pistolet qu’il a remplacé par… une brosse de toilettes.

La première série des Ubisoft Heroes est disponible à la précommande ici : https://ubi.li/8BVch