Crash Bandicoot 4 – Its About Time : date, trailer, infos

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le succès du reboot des 3 premiers épisodes semble avoir donné des idées à Activision. Alors que la communauté s’attendait plus au portage Pc de CTR, les différentes fuites en fin de semaine dernière ont poussé la société américaine à confirmer les nouvelles aventures de Crash.

C’est via un trailer peut-être forcé que Crash Bandicoot 4 se dévoile. Ce qui frappe de premier abord, est le nouveau design de Crash qui tranche franchement par rapport à l’œuvre original, mais le gameplay semble, certes mis à jour, mais intacte.

Suite à cette annonce Activision a lâché quelques informations à propos de cette nouvelle aventure qui fait directement suite au troisième épisode. Neo Cortex, Dr. N. Tropy et Uka Uka se retrouvent cette fois bloqués sur une planète lointaine. Après des années à tenter de s’échapper, le trio déchire un trou dans le tissu de l’espace-temps. Pour réparer le multivers, nos amis à poils doivent réunir quatre masques quantiques.

Côté gameplay, on apprend que le studio veut rendre le jeu plus accessible et propose donc deux modes de jeux.

Moderne pour un jeu moins punitif

Rétro qui garde le gameplay et la difficulté des premiers opus

On apprend également que plusieurs personnages seront jouables et que les différents niveaux sont construits autour de cette optique et non pour un unique personnage, comme à l’époque, ce qui donnera un peu de stratégie dans l’approche et l’atteinte de l’objectif.

Crash Bandicoot 4 : Its About Time est prévu de sortir le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4 et Xbox One. Aucune annonce pour l’heure pour une sortie ou rétro-compatibilité sur PS5 ou Xbox séries X.