Fifa 21 : Pas de next génération pour la version PC

Annonce vraiment étonnante, mais il semblerait que seulement la PlayStation 5 et la Xbox Séries X profiteront des améliorations apportées à Fifa 21 cette année.

C’est via la FAQ disponible sur le site officiel qu’apparaît l’information.

FIFA 21 sur PC sera la même version que celle publiée sur PlayStation 4 et Xbox One. Nous aurons plus d’informations à ce sujet dans les prochaines semaines.

Étrange choix, puisque ce n’est vraiment pas une question de puissance qui semble à l’origine de cette décision.

Bref, attendons une réaction de la part d’EA avant de tirer des conclusions trop hâtive.

Rappelons que FIFA 21 sera disponible le 09 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox one et Pc. Les versions PlayStation 5 et Xbox séries X seront elles disponibles au lancement de la nouvelle génération.