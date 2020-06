Nouvelles enceintes sans fil EXTRA BASS de Sony : Un format inédit pour un son stéréo précis et puissant à emporter partout

Partager Facebook

Une qualité audio améliorée grâce aux haut-parleurs X-Balanced Speaker ;

Une musique qui accompagnera chaque utilisateur partout grâce à une conception résistante à l’eau, à la poussière et aux chocs [1] ;

Une nouvelle gamme au design renouvelé, à l’instar du format compact, léger et facile à transporter de la SRS-XB23.

Avec ses modèles SRS-XB43, SRS-XB33 et SRS-XB23, Sony donne un nouveau ton à sa gamme d’enceintes sans fil EXTRA BASS. Privilégiant qualité sonore, robustesse et convivialité, elles permettent de profiter d’un son supérieur partout et à chaque instant.

Un son qui se partage

Son EXTRA BASS

Des basses toujours profondes et percutantes grâce à ces dernières enceintes sans fil. La gamme XB bénéficie en effet du son EXTRA BASS issu des technologies audio Sony suivantes.

Haut-parleurs X-Balanced Speaker

Le nouveau format de haut-parleur X-Balanced Speaker de Sony réussit à reproduire une qualité et une pression sonores élevées qui offrent une expérience d’écoute plus riche, plus intense et plus agréable. La forme non circulaire du haut-parleur maximise la surface de son diaphragme et augmente la pression sonore afin de générer des basses plus percutantes. Elle réduit également la course du diaphragme tout en maintenant la même pression sonore pour réduire toute distorsion. Dans le cas de la XB33, le niveau de la pression sonore a été augmenté d’environ 30 % et le taux de distorsion ainsi réduit d’environ 25 % par rapport au modèle précédent (SRS-XB32).

Contrairement au diaphragme circulaire d’un haut-parleur classique, celui du X-Balanced Speaker équipant la XB43 est presque rectangulaire. Son système de haut-parleurs à 2 voies conjugue un woofer pour les basses et moyennes fréquences avec un tweeter dédié pour les plus hautes fréquences. Le son produit est ainsi puissant, les basses sont profondes et percutantes et les voix exceptionnellement claires.

Les haut-parleurs X-Balanced Speaker des enceintes XB33 et XB23 sont dotés d’un nouveau diaphragme non circulaire et d’un design décentré. Cette nouvelle conception maximise la surface de la membrane des haut-parleurs et augmente ainsi la pression sonore, tout en préservant les dimensions compactes des enceintes.

Cône cellulaire renforcé en mica (MRC) et protection antipoussière

Rigide et léger, le cône cellulaire renforcé en mica (MRC) a pour mission de réduire la distorsion et améliorer la précision du son pendant que la protection antipoussière empêche les particules les plus fines de se glisser dans les entrailles du haut-parleur.

Radiateurs passifs satellites

La disposition des radiateurs passifs latéraux a été optimisée sur les trois modèles afin de reproduire des graves clairs, un positionnement satellite qui permet aussi d’étendre le champ de diffusion des basses.

Mode LIVE SOUND[2]

Le mode LIVE SOUND projette votre fête dans une expérience sonore tridimensionnelle pour vivre toute l’intensité d’un spectacle en direct. Ce mode élargit la scène sonore. Ainsi, que l’utilisateur soit en face, ou complètement excentré du champ sonore, il percevra tous les détails du son.

Plus de bonheur, moins de stress

Résistance à l’eau de mer, à la poussière et à la rouille

Grâce à leur indice de protection IP67, les nouveaux modèles peuvent affronter les environnements les plus poussiéreux qu’ils se trouvent à la plage, en forêt, ou dans le désert ils continueront à jouer de la musique. Les enceintes résistent même à l’eau salée et permettent de faire déferler une vague de divertissement jusqu’à l’océan !

Résistance aux chocs[3]

Les enceintes[4] ont subi des tests de choc approfondis et, grâce à leur toute nouvelle conception antichoc durable, elles peuvent résister aux inévitables coups, chocs et éraflures d’une utilisation quotidienne. Aujourd’hui, les accidents les plus fréquents ne sont plus un problème : même si elles tombent[5], les enceintes continueront à fonctionner[6].

Un plaisir sans fin et un nouveau design

Lumières[7]

Envie d’une ambiance de festival musical ? C’est possible grâce au nouveau design des enceintes désormais dotées d’une ligne de lumière multicolore, d’un tweeter[8] illuminé et d’un éclairage des haut-parleurs.

Applis Fiestable[9]et Sony | Music Center

L’application[10] Fiestable, directement accessible depuis les smartphones, recréé l’ambiance d’un club, synchronise les lumières avec le rythme de la musique ou change les couleurs.

Quant à l’application[11] gratuite Sony | Music Center, elle permet de contrôler l’enceinte depuis la piste de danse, de sélectionner les listes de lecture, choisir la chanson suivante, éteindre les lumières de l’enceinte et même personnaliser l’égaliseur !

Party Connect

De plus, grâce à la nouvelle fonction Party Connect, il est possible de connecter jusqu’à 100 enceintes sans fil[12] compatibles (via la technologie BLUETOOTH) pour synchroniser la musique et les lumières, et faire danser tout le monde à l’unisson.

Nouveau design

La nouvelle gamme d’enceintes se décline dans une large palette chromatique au design rafraîchi, en harmonie avec tous les espaces. Compacte, légère et

portable, la XB23 se glisse parfaitement dans une poche de sac à dos, le porte-gobelet d’une chaise de camping ou même dans le porte bouteille d’un vélo. Elle est également livrée avec une dragonne, très pratique pour la suspendre à une tente ou à un arbre lors d’un week-end de camping.

USB-Type-C

La nouvelle gamme d’enceinte est désormais rechargeable via l’interface USB-Type-C.

Autonomie et connectivité

Avec 24 heures[13] d’autonomie, la fête peut durer toute la nuit. De plus, il est possible de recharger la batterie des smartphones via le port USB [14] et prolonger la fête encore plus longtemps. En déplacement, il suffit de connecter le smartphone aux enceintes grâce à la technologie Bluetooth et NFC14.

Prix et disponibilité

Le modèle SRS-XB43 sera disponible à partir d’août 2020, en Noir Basalte et en Bleu Lagon à un prix d’environ 249 CHF.

Le modèle SRS-XB33 sera disponible à partir d’août 2020, en Noir Basalte, Bleu Lagon, Rouge Fusion et Gris Sable, à un prix d’environ 169 CHF.

Le modèle SRS-XB23 sera disponible à partir d’août 2020, en Noir Basalte, Bleu Lagon, Rouge Corail, Gris Sable et Vert Olive, à un prix d’environ 135 CHF.

________________________________________

[1]Uniquement pour les modèles XB33 et XB23.

[2]Mode LIVE SOUND uniquement disponible sur les modèles XB43 et XB33.

[3]Les modèles XB33 et XB23 ont été soumis à des tests de choc approfondis.

[4]Les modèles XB33 et XB23 ont été soumis à des tests de choc approfondis.

[5]Avec les modèles XB33 et XB23 uniquement.

[6] La déformation ou les dommages dus à une chute des enceintes ou à des chocs mécaniques peuvent entraîner une détérioration de leur étanchéité à l’eau et à la poussière.

[7]XB43 et XB33 uniquement.

[8]Eclairage du tweeter disponible sur le modèle XB43 uniquement.

[9]Fiestable uniquement disponible avec les modèles XB43 et XB33.

[10]Disponible sur Google Play et App Store.

[11]Disponible sur Google Play et App Store.

[12]Intercompatibilité uniquement avec les modèles SRS-XB43, SRS-XB33 et SRS-XB23.

[13] Jusqu’à 24 heures d’autonomie (mode STAMINA/éclairage éteints) sur les modèles XB43/XB33 uniquement ;Jusqu’à 12 heures (mode STAMINA) pour le modèle XB23. Les performances réelles peuvent varier par rapport à la durée mentionnée en fonction des réglages de volume, des chansons jouées, de la température ambiante et des conditions d’utilisation.

[14] Disponible uniquement pour les modèles XB43 et XB33.