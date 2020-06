Immortal Realms: Vampire Wars présente son second journal de développeurs

Partager Facebook

L’éditeur de jeux vidéo de stratégie Kalypso Media, et le développeur Palindrome Interactive, sont heureux de partager aujourd’hui leur nouveau journal des développeurs pour Immortal Realms: Vampire Wars.Plongez-vous dans la gestion d’empire et dans des combats vampiriques passionnants au tour par tour !

Ce second opus de cette série en quatre épisodes, explore le gameplay unique de Immortal Realms: Vampire Wars. L’équipe y présente également certaines structures et unités disponibles pour chacun des trois clans de vampire.

Ce journal des développeurs aborde ensuite les aptitudes de chaque clan ainsi que certaines tactiques que les joueurs pourront utiliser afin d’accroitre leurs chances de gagner sur le champ de bataille. Ceux qui ont manqué le premier journal des développeurs peuvent se rattraper en cliquant ici .

Pour les fans qui auraient soif de connaissances et qui désireraient en savoir plus sur le jeu, un stream exclusif se tiendra aujourd’hui à 18h30 sur la chaine officielle de Kalypso Media , animé par Rebecca Falktorp de chez Palindrome Interactive.

Immortal Realms : Vampire Wars est un jeu de stratégie captivant qui se déroule dans un sombre univers de vampires en plein tourment. Plongez dans un monde mythique plein d’horreur et de légendes, et lancez-vous dans une épopée gothique captivante mêlée d’une expérience de jeu stimulante. Pour rappel, il sortira le 28 août sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch.

Caractéristiques principales :

La vérité prend forme : Découvrez les secrets de Nemire, et vivez une histoire passionnante à travers 12 missions méticuleusement créées et quatre environnements uniques, à travers le point de vue de quatre puissants seigneurs vampires, chacun ayant des objectifs et des intentions propres.

Découvrez les lignées : Dirigez un des trois clans de vampires uniques aux unités, pouvoirs, mécaniques de jeu et personnages spécifiques. Incarnez un Dracul assoiffé de sang, un ancien Nosfernus ou un Moroia mystique !

Des pouvoirs vampiriques : Des éléments de jeu originaux apportent un plus aux mécaniques de jeu et proposent une réinterprétation bienvenue du genre. Chaque clan et chaque seigneur vampire a accès à son propre éventail de capacités, qui peut être amélioré à l’aide de combinaisons puissantes.

De la stratégie et de la tactique : Commandez vos armées, recrutez de nouvelles unités et déverrouillez des technologies cruciales dans le mode Royaume stratégique, puis mettez vos compétences tactiques à l’épreuve dans le mode Combat plein d’action.