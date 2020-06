Death Come True est désormais disponible sur iOS, Android et Nintendo Switch

Partager Facebook

IzanagiGames est heureux d’annoncer que Death Come True, le film interactif du créateur de la série des Danganronpa, Kazutaka Kodaka, et produit par Shinsuke Umeda, CEO of IzanagiGames, Inc. est désormais disponible sur Nintendo Switch, iOS et Android (à 17h sur l’eShop, le Play Store et l’App Store) ! La date de sortie des versions PS4 et Steam sera communiquée ultérieurement.

Vos choix détermineront la façon dont l’histoire de déroulera dans un New-York révolté. Le jeu est sous-titré dans dix langues différentes : français, japonais, anglais, allemand, italien, espagnol, chinois, coréen et thaïlandais.

Le malicieux créateur de la série des Danganronpa, Kazutaka Kodaka, nous plonge cette fois-ci dans un thriller de science-fiction passionnant !

Examinez vos environnements en balayant l’écran du doigt et en sélectionnant l’action de votre choix. Faites ainsi avancer le héros dans le scénario, mais prenez garde, chacun de vos choix aura des conséquences directes sur votre aventure. A quelle conclusion vous mèneront vos actions ?

Jouez au jeu comme si vous regardiez un film !

A propos de Death Come True :

Un homme, couché sur un lit, dans une chambre d’hôtel. Réveillé par la sonnerie stridente du téléphone à côté de lui, il décroche et entend le message du réceptionniste :

« N’hésitez pas à venir me trouver si vous avez le moindre problème. »

Il semble avoir perdu la mémoire, oubliant même sa propre identité et ignorant la raison pour laquelle il se retrouve dans cet hôtel.

Tandis qu’il inspecte les lieux, il découvre une femme évanouie et ligotée. Les informations à la télévision lui révèlent qu’il est recherché par la police pour des meurtres en série. C’est à ce moment que quelqu’un frappe à sa porte…

Profitez de cette histoire passionnante sublimée par la musique de Masafumi Takada, ayant déjà œuvré, notamment, sur la série des Danganronpa.

A propos du casting :

Collectionnez les « médailles Death » :

À chaque nouvelle mort vécue par le personnage principal, vous recevrez une « médaille Death ». Après un certain nombre de médailles, vous débloquerez l’accès à des vidéos bonus appelées « Death Tube » vous permettant de découvrir les coulisses de la création du jeu. Arriverez-vous à toutes les collecter ?