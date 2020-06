“Les parfums” au cinéma !

Elle crée des fragrances et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Le film fonctionne sur le duo improbable que tout oppose au début. Puis progressivement chacun apportera aide et soutien à l’autre et lui deviendra indispensable. C’est que chacun a ses failles et ses deux êtres cabossés par la vie deviendront plus forts au contact l’un de l’autre et pourront reprendre goût à la vie. Le réalisateur, Gregory Magne, a écrit le personnage de Guillaume en pensant à Gregory Montel qui avait déjà tourné dans son premier film L’air de rien . Un feel good movie qui vous fera passer un très bon moment de cinéma !