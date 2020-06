THEVIC20 fera son grand retour dès le 23 octobre

Partager Facebook

Un autre grand classique intemporel va profiter de prolongations avec la sortie de THEVIC20, aux dimensions du VIC-20 original. Développé par Retro Games Ltd. et distribué par Koch Media, THEVIC20 revisite sous licence le populaire ordinateur personnel des années 80.

Après son lancement en 1981, l’ordinateur personnel VIC-20 original est devenu le premier ordinateur à dépasser le million d’unités vendues, et encore aujourd’hui, il garde une place à part dans le cœur de ses anciens propriétaires. Près de 40 ans plus tard, il fait son retour !

THEVIC20 profite d’un clavier parfaitement fonctionnel, il est accompagné d’un joystick classique à micro-switches amélioré qui peut se brancher sur l’un des quatre ports USB, et il peut être relié à n’importe quel téléviseur moderne via une prise HDMI. Il dispose de 3 modes de fonctionnement : vous pouvez démarrer directement en mode original VIC-20 BASIC, en C64 BASIC ou plus simplement en mode console de jeu Games Carousel pour jouer à l’un des 64 jeux intégrés en 50 Hz ou en 60 Hz, avec en option un mode d’affichage/filtres CRT.

En plus des modes VIC-20 BASIC et C64 BASIC, vous retrouverez parmi les 64 jeux préinstallés des grands classiques du VIC-20 et du C64, à l’instar d’Arcadia et de Laser Zone (VIC-20), de California Games, Paradroid et Boulder Dash (C64), mais aussi plusieurs nouveaux ajouts, comme Metagalactic Llamas, Subspace Striker, Mega Vault et Gridrunner (VIC-20), sans compter le shoot-em-up récemment lancé Galencia (C64)et le jeu d’aventure textuelle Planet of Death (C64) qui vous permettront de revivre les heures de gloire des jeux au clavier ! Vous pourrez même charger et sauvegarder vos propres jeux VIC-20 et C64 via des clés USB ou accéder à des jeux qui tenaient sur plusieurs disquettes.

« Nous sommes très heureux de travailler une fois de plus avec Koch Media pour vous proposer encore d’autres jeux rétro populaires, qui étaient disponibles sur deux des ordinateurs personnels les plus légendaires de tous les temps. Ils sont rassemblés ici dans cette nouvelle incarnation de la gamme THEC64, avec cette fois un clavier parfaitement fonctionnel et un style original VIC-20 », expliquePaul Andrews, directeur exécutif de Retro Games.

La version THEVIC20 du THEC64 sera disponible en boutique le 23 octobre 2020, au prix public conseillé de 119,99 €.