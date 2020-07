Démarrage des ventes des moniteurs de gaming Odyssey G7 et G9

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les dates de démarrage des ventes des nouveaux moniteurs de gaming Odyssey G7 et Odyssey G9 de Samsung sont fixées: l’Odyssey G7 est dès à présent disponible en Suisse et l’Odyssey G9 sera lancé le 24 juillet dans le commerce suisse.Les moniteurs Odyssey de Samsung ont été présentés lors du CES de janvier 2020 à Las Vegas. Les deux modèles de la série de gaming récompensée par l’Innovation Award au salon professionnel de l’électronique arrivent à présent dans le commerce suisse. «Avec la série Odyssey, nous allions une technique actuelle à un design de gaming futuriste», commente Dario Casari, Country Manager chez Samsung Suisse. «Grâce à ces moniteurs, les gamers peuvent s’immerger totalement dans leurs univers de jeu.»

Intérieur convainquant et design raffiné

La série de gaming de Samsung Odyssey englobe en Suisse les moniteurs G7 dans les tailles 27 pouces et 32 pouces, tout comme le G9 en 49 pouces. Pour un jeu fluide sans traînées ni latences, tous les modèles proposent un taux de rafraîchissement RapidCurve™ de 240 Hz, un temps de réponse de 1 ms (GTG) ainsi qu’une compatibilité NVIDIA G-Sync. Ils prennent également en charge FreeSync 2. La technologie QLED assure un rendu précis des couleurs et des nuances claires. Avec un rayon de courbure de 1.000R, le G7 et le G9 sont adaptés au champ visuel humain, de sorte que l’utilisateur peut appréhender d’un coup d’œil toute la surface du moniteur et conserver un focus constant, ce qui prévient la fatigue oculaire.



Odyssey G7: une expérience de jeu immersive dans un design compact

Au format 16:9, l’Odyssey G7 doté d’une dalle VA HDR600 offre une résolution Quad High assortie de 2560 x 1440 pixels, tout comme une superluminosité de 600 cd/m2. Ce moniteur de gaming se présente dans un habillage noir mat. Au dos du boîtier et dans la zone avant se trouve l’éclairage Infinity Core, capable de restituer 52 couleurs avec cinq effets lumineux différents. Cet éclairage peut être allumé et éteint sur le devant en fonction des besoins.

Odyssey G9: Dual-QHD et résolution QLED d’une netteté cristalline

«L’Odyssey G9 est le premier moniteur de gaming Dual QHD doté d’un rayon de courbure de 1000R. Cet appareil vient souligner le leadership technologique de Samsung sur le marché mondial des moniteurs de jeu et témoigne d’une vitesse d’innovation sans égale», se félicite D. Casari. La résolution QLED d’une netteté cristalline du G9 pour les jeux est enchâssée dans un cadre blanc brillant aux allures futuristes. Le G9 dispose du même éclairage Infinity Core au dos du boîtier que le G7. Il s’agit du premier moniteur certifié à supporter le standard HRD10+. Son affichage des jeux en haute résolution est assuré par l’association de la technologie Quantum-Dot et de la dalle HDR1000.



Spécifications produit

Produit Samsung Odyssey G7 Samsung Odyssey G9 Taille 32’’ / 27’’ 49’’ Rapport largeur/hauteur 16:9 32:9 Type de dalle QLED Curved QLED Curved Couverture sRVB 125% 125% Couverture DCI 95% 95% Courbe de l’écran 1.000R 1.000R Fréquence de rafraîchissement 240 Hz 240 Hz Temps de réponse 1 ms (GTG) 1 ms (GTG) Résolution

2.560 x 1.440 (QHD) 5.120 x 1.440 (DQHD) HDR HDR 600 HDR 1.000 Luminosité (typique) 350 cd/m2 1.000 cd/m2 Fonctionnalités gaming Compatibilité NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium Pro Compatibilité NVIDIA G-Sync, FreeSync Premium Pro Game Mode Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/DCR Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema/DCR Autres Low Input Lag Mode, Virtual Aim Point, Black Equalizer, Eye Saver Mode, Flicker Free Low Input Lag Mode, Virtual Aim Point, Black Equalizer, Eye Saver Mode, Flicker Free Interfaces 2* Display Port 1.4, 1* HDMI 2.0, USB 3.0 (1* upstream, 2* downstream), prise casque 2* Display Port 1.4, 1* HDMI 2.0, USB 3.0 (1* upstream, 2* downstream), prise casque Support mural Oui (100 x 100 mm) Oui (100 x 100 mm) Coloris Noir mat Blanc brillant

Prix et disponibilités en Suisse