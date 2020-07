Final Fantasy 14 : le patch 5.3 prend date

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les joueurs du célèbre MMORPG attendent avec impatience l’arrivée du patch 5.3, intitulé “Reflections in Crystal”, qui apportera avec lui, la dernière partie de l’histoire de Shadowbringers.

Naoki Yoshida, producteur exécutif de Final Fantasy 14, vient enfin de confirmer une date de sortie au travers de sa 64e lettre du producteur. Il faudra encore patienter puisque cette mise à jour arrivera le 11 août 2020.

Disponible sur le Lodestone, Yoshida P, s’est d’abord excusé du retard et donc du report du patch qui était initialement prévu le 16 juin dans sa lettre.

Bien entendu et comme d’habitude, un nouveau rendez-vous est donc pris pour dévoiler plus en détails les ajouts, les ajustements et présenter la deuxième partie du raid 24 “YoRHa: Dark Apocalypse”.

La prochaine lettre du producteur LIVE se tiendra donc ce mercredi 22 juillet.

Afin de patienter et de torturer encore plus les joueurs, le producteur nous laisse avec cette image et parle d’un extrait du patch 5.3