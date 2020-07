Xbox Game Pass : les nouveaux titres en ce début de juillet

Partager Facebook

Le mois commence à peine et Microsoft propose de découvrir les nouveaux titres qui rejoignent son programme en ce début de juillet.

Deux grosses affiches pour passer l’été à l’ombre.

Les abonnés auront le choix entre du Vs fighting, de l’exploration post-apocalyptique ou de la découverte d’indés du programme ID@XBOX.

Out of the Park Baseball 21 (PC) ID@Xbox – 1er juillet

La 21ème version de la franchise de stratégie sportive primée offre les fonctionnalités et améliorations les plus innovantes dans l’histoire de la série.

Soulcalibur VI (Console) – 1er juillet

Redécouvrez l’art du combat ! Soulcalibur VI est le tout dernier opus de la célèbre série de jeux de combat à l’arme blanche.

CrossCode (Console) ID@Xbox – 9 juillet

Si vous êtes à la recherche d’un titre avec plus de 30 boss, plus de 120 ennemis différents, des donjons immenses remplis d’énigmes, des capacités spéciales, une durée de vie colossale et une pléthore de quêtes rythmées par des mélodies jouées sur de vrais instruments, alors vous cherchez CrossCode !

Fallout 76 (Console & PC) – 9 juillet

Les développeurs de Bethesda Game Studios, déjà à l’œuvre sur les titres vainqueurs de plusieurs prix que sont Skyrim et Fallout 4, vous accueillent sur les terres de Fallout 76, leur RPG en ligne.

Quelques jeux des studios Microsoft reçoivent également des mises à jour ou ajouts de contenus:

Minecraft Dungeons: Jungle Awakens – 1er juillet

La nouvelle mise à jour gratuite de Minecraft Dungeons comprend le donjon du Temple Perdu, des objets inédits et quelques équilibrages.

Sea of Thieves : Les Plus Grandes Histoires Jamais Contées

Les pirates peuvent faire revivre leur meilleure aventure vécue dans Sea of Thieves. Pour ce faire, vous devrez user de votre créativité et partager votre œuvre en utilisant le #SoTTalesContest sur Instagram, Twitter ou YouTube. Bien sûr, tout effort mérite un trésor : les histoires les mieux racontées, les plus surprenantes et à suspense seront récompensées.

State of Decay 2 : La Green Zone & Le Plunder Pack

Le Plunder Pack et la Green Zone sont disponibles pour toutes les joueuses et tous les joueurs de State of Decay 2.

Bien entendu, certains titres quittent le programme dès le 15 juillet

Blazing Chrome (Console & PC)

Dead Rising 4 (Console & PC)

Metal Gear Solid V (Console & PC)

Timespinner (PC)

Unavowed (PC)