F1 2020 présente ses caractéristiques dans un nouveau trailer épique

Codemasters® confirme aujourd’hui l’étendue des caractéristiques innovantes que les joueurs pourront découvrir dans F1®2020. Deux nouveaux circuits : Hanoi et Zandvoort, le nouveau mode « My Team », l’amélioration des options de course, le retour du mode multijoueur en écran splitté, les voitures classiques, et bien plus encore sont à retrouver dans le prochain opus du jeu officiel de la Formule 1.

Ce trailer démarre avec le mode « My Team », qui permet aux joueurs de manager sa propre écurie F1®, tout en étant le pilote. Différentes fonctionnalités sont alors dévoilées comme la personnalisation de votre voiture, le marché des pilotes, ainsi que les infrastructures de l’équipe. Avant de se retrouver sur la ligne de départ, les joueurs devront prendre des décisions cruciales, qui augmenteront la motivation de leur effectif, mais qui leur permettront également de générer plus de fonds pour améliorer leurs installations, améliorer leur voiture et agrandir leur équipe.

De l’intégration de la F2™, en passant par des saisons plus courtes, les options de personnalisation de F1®2020 permettent aux joueurs de mieux contrôler leur façon de conduire. Pour les nouveaux arrivants, le jeu met en place des menus simplifiés et de nouvelles options d’assistance.

Suite aux retours des joueurs et des pilotes, F1®2020 inclut de nombreuses améliorations de course. L’ERS est activable à la seule pression d’un bouton, rendant la manœuvre beaucoup plus naturelle à exécuter. De plus, un rétroviseur intérieur a été ajouté, facilitant l’identification des concurrents et ainsi parer à leurs potentielles attaques.

De plus, de nouvelles options de personnalisation sont disponibles, avec notamment le tout nouveau Podium Pass. Lors de chaque saison, les joueurs pourront débloquer des objets de personnalisation gratuits en gagnant de l’expérience via des courses dans leurs modes de jeu préférés. Une amélioration VIP pourra être achetée pour avoir accès à de meilleures récompenses et des défis supplémentaires. Tous les joueurs ayant précommandé F1®2020, recevront des crédits pour débloquer la première saison VIP. Chaque saison contiendra assez de crédits pour acheter la prochaine.

« Dans moins d’une semaine, les joueurs pourront prendre part aux nouvelles expériences disponibles dansF1®2020. Cette année, nous avons mis en place de nouvelles caractéristiques qui conviendront à tous types de fans » a déclaré Lee Mather, Directeur de la franchise F1® chez Codemasters. « Grâce à « My Team » ou bien encore le retour de l’écran scindé, F1®2020 est l’expérience ultime de simulation de course automobile pour accompagner le calendrier 2020 révisé de la F1® ! »